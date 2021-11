Andy Ruíz quiere guerra con Deontay Wilder: “Siento que puedo vencerlo. Tenemos que hacerlo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En los pesos pesados las emociones continuarán para el 2022 tras la pelea espectacular entre Tyson Fury y Deontay Wilder que coronó al ‘Rey de los Gitanos’. Ahora el que quiere entrar en escena es el mexicano Andy Ruíz, que ya aspira combatir contra el norteamericano.

Ruíz sabe que se le puede abrir una puerta a una gran oportunidad al enfrentar a Wilder, que está buscando pelea tras caer derrotado contra Fury.

“Sí, lo hago, y creo que sería una pelea increíble. Ambos somos parte del mismo equipo y todo es un negocio. No me importaría subirme al ring con él, y siento que puedo vencerlo. Tenemos que hacerlo”, dijo Ruíz a The Last Stand con Brian Custer.

El mexicano, nacido en Valle de Imperial hace 32 años de edad, fue campeón WBO, WBA, IBO e IBF el 1 de junio de 2019 al derrotar a Anthony Joshua por la vía rápida del nocaut en el 7mo asalto. Luego perdió la revancha por decisión unánime en diciembre del mismo año.

Ahora Destroyer quiere volver al entablillado tras someterse a una cirugía.

Sobre el combate entre Fury y Wilder destacó el trabajo del nuevo campeón.

“Pensé que fue una pelea increíble. Iban de ida y vuelta y yo no sabía quién iba a ganar. Deontay, tiene el corazón de un león. No quiere darse por vencido y siguió viniendo. Seguía levantándose, cayendo y levantándose. No fue una pelea asombrosa. Me quito el sombrero ante Tyson Fury. Hizo lo suyo”, declaró.

