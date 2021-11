¡Increíble! Espectador pequeño burló la seguridad y tumbó a famoso luchador Seth Rollins frente a las cámaras de TV en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Elisah Spencer, un joven relativamente pequeño, burló la seguridad y logró tumbar a la estrella de la WWE Seth Rollins (Colby Daniel López), mientras se paseaba airoso bajando del ring del Barclays Center en Brooklyn (NYC).

Spencer (24) fue arrestado luego del sorpresivo ataque que anoche lanzó al suelo a Rollins, luchador de 35 años y 6 pies 1 pulgada de altura.

Un video divulgado en Twitter captó cuando Spencer salió corriendo de un pasillo y sorprendió a Rollins, durante la transmisión en vivo del programa “Monday Night Raw” de la WWE, dejando al luchador gritando furioso, luego de lograr liberarse con la ayuda de varios agentes de seguridad.

Según la policía de Nueva York, alrededor de las 9:20 p.m. Spencer abandonó su sección de asientos, saltó la barricada de metal y abordó al luchador. Fue detenido en el lugar y acusado de intento de agresión y violación de asuntos artísticos y culturales, interrumpiendo un evento deportivo en vivo. Rollins sufrió hinchazón en el labio y se negó a recibir atención médica, informó NBC News.