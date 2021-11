Idris Elba estaría en conversaciones para integrarse al reparto de la nueva franquicia cinematográfica de James Bond

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ha pasado un mes desde que se estrenó en salas de cine ‘007 No Time to Die’ con la última participación de Daniel Craig interpretando al icónico agente encubierto. Desde su lanzamiento en la gran pantalla, la saga de espionaje ha estado involucrada en un sinfín de rumores acerca del futuro de la franquicia, y por supuesto, los internautas anhelan saber quién será el actor que interpretará a James Bond.

Tras la partida de Daniel Craig meses después de haberse estrenado la cinta, muchos nombres han sonado para reemplazarlo: Henry Cavill, Tom Hardy, Ryan Reynolds, Tom Hiddleston, Dwayne Johnson y Idris Elba.

Para nadie es un secreto que estos actores son de los más cotizados de Hollywood y al tener mucha fama en la industria del séptimo arte automáticamente pueden optar por un papel cinematográfico que involucren las aventuras del espía más elegante y parsimonioso en todo el mundo.

Sin embargo, el nombre de Idris Elba ha sonado con mucha fuerza últimamente en las ultimas semanas y todo parece indicar que todos esos rumores por fin llegaron a su fin. Según las informaciones del diario británico The Sun, Idris Elba ya habría aceptado la propuesta para formar parte en la nueva franquicia de 007, pero con la única diferencia de que no personificará al protagonista.

Fuentes cercanas del estudio MGM confirmaron que Idris Elba interpretará al antagonista de la legendaria franquicia cinematográfica, y según lo expresado por su informante, al actor británico le sugirieron esas opción pero hasta los momentos no ha manifestado su decisión.

“Idris está inmerso en conversaciones informales con los estudios para aparecer en la próxima cinta de James Bond, pero no recibirá el papel principal. No obstante, los productores reconocen el respeto que genera y lo imponente de su figura, así que quieren crear con él un personaje completamente original, que probablemente ejercerá de villano. Pero todavía es pronto para esas elucubraciones”, expresó el informante de la celebridad de 49 años. View this post on Instagram A post shared by Idris Elba (@idriselba)

Cabe recordar que Idris Elba ya había negado anteriormente su participación en la franquicia cinematográfica mediante una entrevista, donde negó que la productora de Universal Pictures mantuvo conversaciones con él para formar parte de la saga cinematográfica de acción, pero ahora un nuevo rumor aumenta las posibilidades de verlo en la saga de espionaje. Tan solo queda esperar a ver si el intérprete de The Wire finalmente estará en el reparto de la nueva era del agente 007.

