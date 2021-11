La ONU exige investigar a toda costa las denuncias de asalto sexual de la tenista Peng Shuai

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró hoy que deben investigarse las “graves acusaciones de asalto sexual” lanzadas a principios de este mes por la tenista Peng Shuai contra el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.

“Lo más importante es que las autoridades chinas garanticen una investigación transparente” a raíz de tales acusaciones, señaló en rueda de prensa la portavoz de esa oficina de Naciones Unidas Marta Hurtado.

La fuente oficial insistió en que “deben respetarse completamente la libertad de movimiento y expresión de la tenista“.

#PengShuai

l’ONU et la Maison Blanche interpellent la Chine au sujet de l’ex-championne de tennis qui n’a plus donné signe de vie après avoir accusé de viol un ancien vice-Premier ministre chinois, le 2 novembre.

La une de ⁦@lequipe⁩ pic.twitter.com/sdmRNExCCK — MarionVan Renterghem (@MarionVanR) November 20, 2021

Hurtado rehusó comentar si la videollamada mantenida el pasado domingo por Peng con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, es según la oficina de la ONU prueba suficiente para demostrar que la tenista se encuentra bien.

La preocupación por Peng, antigua número uno en el circuito femenino de dobles, comenzó a raíz de que el 2 de noviembre publicara en redes sociales una carta (censurada a los pocos minutos) en la que acusaba al ex viceprimer ministro Zhang de haberle intentado forzar a tener sexo en el domicilio del político.

La asociación de tenis femenino (WTA) ha liderado las llamadas a conocer el paradero de Peng, llegando a amenazar con suspender su relación con China, y mantiene sus dudas sobre la situación de la tenista, incluso después de que el COI informara de su conversación con ella. The IOC is so blinded by money that it is willing to ignore the obvious staging of the recent #PengShuai proof of life video. The good news is that repulsion to IOC actions is driving more people to call for #BoycottBeijing2022. pic.twitter.com/1Q3RFr5kdx— Dan Harris (@danharris) November 22, 2021

También te puede interesar:

· Luego de denunciar que fue violada por un político de China, la tenista Peng Shuai tiene dos semanas desaparecida y la ONU exige su paradero

· Peng Shuai: quién es la tenista china y por qué hay preocupación sobre su paradero