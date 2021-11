Bibliotecaria hispana fue asesinada tras un incidente de furia en la carretera

La bibliotecaria del Condado de Volusia, Sara Nicole Morales, murió a causa de un impacto de bala después de tener un altercado en la carretera con un motociclista y el acompañante de éste en Orange City el pasado fin de semana.



Según informó la policía de Florida, Morales estaba manejando su automóvil Kia Azul cuando golpeó de manera intencional al motociclista Andrew Derr, de 40 años, en la cuadra 1400 de N. Volusia Avenue y luego huyó de la escena por la carretera del sur 17-92 con dirección a su casa.

Pregnant woman, 35, shot dead in road rage incident after she 'intentionally' rammed her car into a motorcyclist https://t.co/BjFvb0rqFj— Daily Mail US (@DailyMail) November 23, 2021



El motociclista y su acompañante siguieron la mujer hasta su casa al tiempo que informaron a la policía sobre el incidente.



Sara Nicole Morales también hizo una llamada al 911 en la que indicó al operador que estaba siendo amenazada por unos hombres agresivos.



Una vez que llegaron a la casa de Morales, ésta salió con pistola en mano con la intención de disparar, pero Andrew Derr se le adelantó y disparó en varias ocasiones la bibliotecaria quien cayó mal herida en el lugar. Más tarde fue llevada de emergencia a un hospital donde murió debido a las múltiples heridas. This Is Extremely Sad "Librarian Who Was 5 Months Pregnant Shot & Killed For Pulling A Gun Or A Man She Hit With Her Car And Left The Scene She Went Home And Was Follow Where The Shooting Incident Took Place #HitandRun #GunViolence #RoadRage #StopTheViolence pic.twitter.com/SZArK80O1T— Amor DeJesus (@Amordejesus11) November 24, 2021



De acuerdo con el Daily Mail, Andrew Derr cuenta con un permiso válido de armas ocultas de Florida, razón por la que no dudó en defenderse.



Un testigo del lugar indicó al medio antes mencionado que el motociclista disparó a la mujer en defensa propia y reconoció que jamás intentó huir de la escena, al contrario, colaboró con los oficiales sobre el altercado.



En tanto, la cámara corporal de un policía muestra el momento en el que se produjo el arresto de Andrew Derr a quien se le pidió tirarse al piso, a lo que el hombre accedió no sin antes señalar que la mujer intentaba asesinarlo.



A trascendido que Sara Nicole Morales estaba embarazada, de cinco meses aproximadamente, además deja huérfana a una niña de 11 años y a un prometido con quien planeaba llegar en los próximos meses al altar.

