Oficial renuncia a su puesto de trabajo tras ser captado teniendo sexo en un auto de la policía

El pasado mes de septiembre el Departamento de Policía de Madison se volvió tendencia en las redes sociales por un video que muestra a un oficial teniendo sexo al interior del auto proporcionado por las autoridades para cumplir con su trabajo al 100 por ciento.



Como era de esperarse, la policía no se quedó de brazos cruzados e inició una investigación en contra del veterano que llevaba 15 años en el servicio.



Dos meses después de aquel acto, el departamento anunció a través de un comunicado de prensa que el teniente Reginald Patterson presentó su renuncia tras la conclusión de una investigación sobre el incidente.



Y es que según se dio a conocer, se descubrió que Patterson violó múltiples políticas por lo que era necesario separarlo del servicio.



“Las acciones recientes del teniente Patterson no se alinean con la misión del Departamento de Policía de Madison”, expresó el departamento en el mismo comunicado.



El acto sexual del exteniente Reginald Patterson fue captado por un transeúnte que se percató que en el asiento trasero de la policía se elevaban unas piernas y al acercarse se dio cuenta de que en el lugar se estaba llevando a acabo un encuentro sexual.



Los hechos no se dieron en un callejón obscuro, sino en el estacionamiento de la tienda “Madison Farm and Fleet”; tras el acto, el exoficial pidió una licencia administrativa el mismo día del incidente.



Hasta el momento se sabe que Reginald Patterson no recibirá un cargo penal por haber violado múltiples políticas que todo empleado del Departamento de Policía de Madison debe cumplir al pie de la letra.



Esta es una prueba más de que la policía no está exenta de ser castigada si llega a romper alguna de las reglas impuestas por el Departamento y sirve como ejemplo para que otros no caigan en el mismo acto.

