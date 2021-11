El “alienígena negro” vuelve a pasar por el quirófano; se amputó los dedos para que sus manos parezcan garras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al 34 por ciento de su transformación, así es como se encuentra el cuerpo del francés Anthony Loffredo quien en días pasados se sometió a una operación más para parecerse al “alienígena negro”.



Fue a través de su Instagram oficial que lleva por nombre “The black alien Project” que el denominado artista compartió la última operación a la que se sometió con gran éxito.



Al hombre de 33 años le amputaron dos dedos, el meñique, así como el dedo anular de la mano izquierda para que su mano parezca una garra.



“En el otro lado del mundo para continuar con mi proyecto, el procedimiento va bien, un sueño más que acaba de hacerse realidad. Gracias por hacer tu mejor trabajo. Gracias México de mi corazón”, escribió Anthony Loffredo al pie de la imagen donde se le puede ver postrado en una cama dentro de un quirófano. View this post on Instagram A post shared by BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦🚷 (@the_black_alien_project)



Si bien por ahora se quitó dos dedos de la mano izquierda, el hombre desea también operarse la mano derecha, siendo así esta una de las tantas operaciones que el francés se ha hecho.

Desde hace 10 años ha ido transformando poco a poco su cuerpo a través de operaciones como amputación de nariz, amputación de orejas y también ha seccionado su lengua.



Además de las operaciones, que no han sido nada fáciles, Anthony Loffredo ha cubierto su cuerpo con tatuajes negros, la pintura también cubren su rostro y cabeza donde apenas se alcanza a ver el tono de su piel gracias a unas grecas. View this post on Instagram A post shared by BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦🚷 (@the_black_alien_project)

La idea de este francés es que su cuerpo parezca más rugoso y sólo con los tatuajes lo ha podido lograr. También se ha puesto unos implantes en la frente, en las mejillas, así como en los antebrazos.



“Toda mi vida me he demostrado que, si realmente quieres algo, si eres lo suficientemente apasionado, sucederá”, así es como Anthony Loffredo se siente antes su transformación.



El proyecto de Anthony Loffredo se ha hecho viral en las redes sociales y aunque sus seguidores le han mencionado que ya parece un alíen, el francés ha mencionado que apenas lleva el 34 por ciento de su transformación, por lo que seguirá sorprendiendo al mundo conforme pase el tiempo. View this post on Instagram A post shared by BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦🚷 (@the_black_alien_project)

