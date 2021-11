Mets de Nueva York firman a dos versátiles jugadores a precio de Black Friday

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Mets de Nueva York siguen trabajando con la intención de armar un equipo competitivo de cara a la temporada 2022 de la MLB, para ello aprovecharon la agencia libre y llegaron a un acuerdo con los versátiles jugadores Eduardo Escobar y Mark Canha, según reportes Jon Heymar y Jeff Passan.

De acuerdo con la información publicada por Heyman, el contrato entre de Escobar sería por dos años a cambio de $25 millones de dólares. A su vez, Joel Sherman indicó que el contrato del venezolano incluye la opción de un tercer año.

Escobar Mets deal is $20M, two years — Jon Heyman (@JonHeyman) November 26, 2021

Escobar de 32 años, viene de un gran año con los Cerveceros de Milwaukee en el que exhibió promedio al bate de .253 con 28 jonrones, 90 carreras impulsadas, 77 anotadas, una base robada y un OPS de .786.

Ante la duda que surgió en los fanáticos de los Mets y del béisbol en general, Heymar aclaró que pese a este movimiento, el equipo de Nueva York seguirá intentando adquirir los servicios del puertorriqueño Javy Báez.

This doesn’t preclude Baez as target for Mets https://t.co/ULPupB9aKS— Jon Heyman (@JonHeyman) November 26, 2021

Mets firman al jardinero Mark Canha

Por su parte los Mets también realizaron un pacto con el veterano jardinero Mark Canha, por dos años y $26.5 millones de dólares más la opción de un tercer año, si el equipo así lo decide. Hear Mark Canha and the #Mets are in agreement on a two-year contract with an option for $26.5M. @JeffPassan had a deal first— Joel Sherman (@Joelsherman1) November 27, 2021

Canha viene de un año de bajo rendimiento en el que dejó promedio al bate de .231 con 17 cuadrangulares, 61 rayitas empujadas y 93 anotadas, todo esto vistiendo el uniforme de los Atléticos de Oakland.

Estos suponen dos importantes aciertos para la renovada gerencia de los Mets que consigue dos jugadores de jerarquía, que aportarán no solo desde el terreno de juego, sino a lo interno del clubhouse, en especial a los peloteros jóvenes.

