Noah Syndergaard defendió a Derek Jeter tras declaraciones de Carlos Correa: “Fue un poco ridículo”

El nuevo lanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Noah Syndergaard, se unió a la polémica entre Derek Jeter y Carlos Correa, para defender al legendario campocorto de los Yankees de Nueva York y señalar al pelotero puertoriqueño de “ridículo”.

A Syndergaard no le cayeron nada bien las declaraciones hechas por Correa sobre los Guantes de Oro que ganó Derek Jeter, por ello, ya comenzó a lanzar dardos al actual pelotero que se encuentra en la agencia libre.

El pitcher derecho fue entrevistado en MLB Network y entre las tantas preguntas que le hicieron surgió la curiosidad sobre ¿a qué peloteros le gustaría ponchar con el martillo de Thor? La respuesta fue directa y sin dudar:

“Carlos Correa. [No por] la razón obvia, sino simplemente por lo que dijo acerca de que Derek Jeter no merecía sus guantes dorados. Creo que fue un poco ridículo decirlo“, sentenció ‘Thor’.

If you can strike one person out with the Thor hammer, who would it be?



Noah Syndergaard: “Carlos Correa. [Not for] the obvious reason but just what he said about Derek Jeter not deserving his gold gloves. I think that was a little ridiculous to say.” — StrosTalk (@TalkStros) November 24, 2021

Palabras de Carlos Correa que hicieron molestar a Syndergaard

El puertorriqueño Carlos Correa, que es uno de los peloteros más codiciados en la actual agencia libre de la MLB, protagonizó una nueva polémica en el béisbol luego de afirmar que Derek Jeter no merecía ganar ninguno de los Guantes de Oro.

“Derek Jeter ¿Cuántos Guantes de Oro ganó? ¿5? Derek Jeter no se merecía ninguno. ¿Sabes cuántas defensive run saves tiene en su carrera? -160 en su carrera. El ojo te puede mentir, pero los números no”, expresó el exjugador de los Astros de Houston.

Derek Jeter ya había respondido a Correa

El capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter respondió a la polémica causada por el boricua Carlos Correa, quien cuestionó los Guantes de Oro que ganó el actual miembro del Salón de la Fama de Cooperstown a lo largo de su carrera en la MLB.

En una conferencia de prensa realizada en el marco de una jornada social de los Marlins de Miami, el actual director ejecutivo y propietario del equipo, fue preguntado por las fuertes declaraciones de Correa, a las que respondió sin mayor problema. .@CraigMish asked Derek Jeter about Carlos Correa's comments in which he said Jeter didn't deserve any of his Gold Gloves.



Jeter: "I didn't think much about it." pic.twitter.com/plB3kPPj4s— Mike Cugno (@MikeCugnoCBS4) November 19, 2021

“Sí escuché sobre eso. La verdad no presté mucha atención, ni siquiera sé cómo mi nombre llegó a esa conversación. Mi español no es tan bueno y falta ver la entrevista completa. No sé cómo salió mi nombre y la verdad creo que ni siquiera merece una respuesta”, respondió contundentemente Jeter.

