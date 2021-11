Jovencita organizó un Friendsgiving y nadie se presentó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maryann planeó por semanas una Friendsgiving para sus amigos más cercanos como muestra del cariño que les tiene, pero nadie asistió a la celebración.



Fue su novio, el hispano Christian Zamora, quien a través de su cuenta de TikTok compartió el duro momento por el que atravesó su novia al verse rodeada de comida, una mesa servida, adornos e incluso bebidas, pero sin invitados.



De acuerdo con Zamora, Maryann pasó varias horas preparándose para la fiesta, pero sus amigos no llegaron a la reunión, lo peor, no tuvieron el detalle de avisarle que no asistirían.



“Mi novia estaba tan emocionada por su primer Día de Acción de Gracias, pero nadie apareció”, escribió sobre el video que ha sido reproducido más de 15 mil veces desde el día de su publicación.



“Ella decoró todo el sótano y cocinó mucha comida. Sigo tratando de animarla, pero nada funciona”, contó el joven.



En el video el joven también contó que los supuestos amigos de Maryann también dejaron de responderle los mensajes: “Estaba planeando todo, todo estaba listo; la fecha, la hora todo. Todos iban a venir”.



Por fortuna a Christian Zamora se le ocurrió hacer una llamada a sus amigos e invitarlos a la cena que en principio organizó su novia para sus amigos.



“Todos vinieron y trajeron cosas. Es como si tuviera su propio Día de Acción de Gracias, tuvo un final feliz”, dijo.



Pese a la mala jugada que le hicieron sus amigos, Maryann no estaba molesta, ni enojada con ellos, sólo se sentía decepcionada del grupo de personas a quienes consideraba sus mejores amigos.



Como era de esperarse, la jovencita ha dejado de pertenecer al grupo de amigos que tenía, ya que se dio cuenta a través de una experiencia muy dura que no lo eran.



Después de que se publicó el video, Maryann ha recibido un sinfín de comentarios celebrando el buen corazón que tiene y le han pedido no volver a cruzar palabra con ese grupo de personas.

