Caníbal choca su auto y el cuerpo de un hombre decapitado se sale de la cajuela

Un caso de canibalismo en Rusia ha provocado que los diarios principales de la nación den un espacio importante a la noticia del joven de 23 años que confesó el asesinato de una persona, así como la ingesta de carne humana de otra víctima.



Fue el medio Washington Examine el encargado de dar a conocer la historia de este joven que quedó al descubierto después de haber chocado su auto contra unas vallas y el cuerpo decapitado de un hombre saliera de la cajuela.



Datos oficiales han dado a conocer que el dueño del auto fue identificado como Yegor Komarov quien huyó del lugar de los hechos al lado de otras dos personas y dejaron sobre la carretera el cuerpo de la víctima.



La policía encontró al interior del auto un par de cuerdas, así como unas palas; herramientas que presuntamente iban a ser usadas para desaparecer el cuerpo al interior del bosque Sortavala.



Tras los hechos la policía inició una búsqueda implacable y dieron con el paradero de Yegor Komarov quien no sólo aceptó estar vinculado con la muerte del que se presume es un empresario de aproximadamente 50 años, sino que contó su experiencia de canibalismo.



“En general, me gusta matar gente”, confesó Yegor Komarov.



El joven de 23 años también confesó haber asesinado en 2020 a un hombre de 38 años en San Petersburgo y haberse comido partes de su cuerpo.



“Cuando murió le destripé el cuello, probé su sangre y su carne”, contó a los investigadores al tiempo que recordó el mal sabor que tenía: “Pero la carne era difícil de cortar, ya que el cuchillo estaba desafilado y no me gustó el sabor de sus venas”.



Asimismo, contó que intentó cocinar la lengua de su víctima con mantequilla, pero el sabor no era de su agrado: “Lo intenté (comer) pero no me gustó”.



