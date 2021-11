Maradona es acusado de violación y trato vejatorio a una chica de 16 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mavys Álvarez, una mujer de 37 años y procedente de Cuba, se encuentra estos días en Buenos Aires para participar en un estremecedor proceso judicial que involucra a buena parte del círculo más cercano al fallecido Diego Armando Maradona: todos ellos han sido acusados, junto con el antaño futbolista, de dirigir un oscuro entramado criminal ligado a la trata de personas.

Álvarez ha ofrecido una rueda de prensa en compañía de sus abogados y con carácter previo al testimonio que ofrecerá en una de las primeras vistas del juicio. De esta comparecencia se desprenden unas durísimas declaraciones contra el malogrado ídolo argentino, con el que supuestamente mantuvo una relación sentimental cuando ella solo tenía 16 años y durante el tiempo en que Maradona residía en La Habana, gracias a su estrecha amistad con Fidel Castro.

La demandante ha acusado al ‘Pelusa’ de haberla sometido a un trato denigrante y vejatorio durante los “cuatro o cinco” años que estuvieron juntos. Entre los episodios más escabrosos que asegura haber vivido con el astro del balón, Álvarez destaca una violación y la obligación de someterse a una operación quirúrgica para aumentar el tamaño de sus senos. Asimismo, la presunta víctima ha señalado que Maradona le forzó a consumir cocaína, hasta el punto de que acabó desarrollando una grave adicción.

“Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola”, reza uno de los alegatos más impactantes que ha compartido Mavys Álvarez, quien habría sufrido otros muchos episodios de violencia física, según su versión de los hechos, cuando era menor de edad.

“Él se enojó muchísimo. Agarró el celular, lo tiró contra la pared, me pegó una bofetada y me empujó contra la cama. Hubo muchos momentos como ese”, ha apuntado sobre una ocasión en la que no contestó a su teléfono móvil durante una llamada de Maradona, de cuyo fallecimiento se cumple este jueves el primer aniversario.

