Arrestan a Ari Lennox en el aeropuerto de Ámsterdam por supuestamente alterar el orden público

Ari Lennox fue arrestada este lunes por autoridades del aeropuerto de Ámsterdam por supuestamente alterar el orden público.

De acuerdo al portal ET, un portavoz de la policía fronteriza informó que la cantante de R&B estaba siendo interrogada por su presunto comportamiento agresivo hacia un funcionario de la aerolínea, además de estar borracha en público.

“La policía militar holandesa, que es responsable de la seguridad en el aeropuerto de Schiphol, detuvo a Ari Lennox por su comportamiento agresivo hacia un oficial de la aerolínea y por estar borracha en público.

“Amenazó al personal de una aerolínea y al personal de seguridad en el aeropuerto, y debido a esas amenazas, ahora la interrogan”, aseguró el portavoz.

Desde su llegada a Ámsterdam, la intérprete de “Pressure”, aseguró que su detención fue a causa de una discriminación racial que sufrió.

“A la mier** la seguridad de Amsterdam. Odian a los negros”, escribió a través de Twitter. Posteriormente, tuiteó: “Me arrestan en Ámsterdam por reaccionar ante una mujer que me perfila racialmente”. Fuck Amsterdam security. They hate black people.— Ari Lennox (@AriLennox) November 29, 2021 I’m being arrested in Amsterdam for reacting to a woman racially profiling me— Ari Lennox (@AriLennox) November 29, 2021

El supuesto incidente se produce poco después de la actuación de Lennox en los Premios BET Soul Train de 2021, donde interpretó su último sencillo y compartió escenario con Summer Walker.