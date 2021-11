“Les presento al amor de mi vida”: el video de Adamari López que enamoró a sus seguidores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El amor de la vida de Adamari López es su hija Alaïa y así se lo hizo saber a todos sus fanáticos de Instagram mediante un divertido reels, algo que se ha vuelto muy popular frecuente y en su cuenta en la popular red social donde tiene más de 6,4 millones de seguidores.

“Por si no lo sabían, les presento al amor de mi vida: Alaïa”, escribió López junto al reels en el que Alaïa aparece caminando para darle un abrazo a su mamá tras el audio que grita “¿dónde está el amor de mi vida?”.

Este emotivo y breve reels emocionó a los seguidores de la presentadora puertorriqueña, quienes no dejaron de resaltar el amor entre una madre y sus hijos.

“El amor no miente, que no hiere, que no duele. El amor verdadero: el de los hijos”, “el amor más puro que puede existir”, son uno de los comentarios más destacados.

Asimismo, Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, destacó “te comprendoooo” junto a una carita enamorada.

Esta semana también vimos un gran momento en el que Adamari y Alaïa compartieron junto a Toni Costa, exesposo de López y padre de la pequeña. En “Así se baila” Adamari, Toni y Alaïa ofrecieron un espectacular baile que marcó un especial momento para ellos y para todos los televidentes del programa de Telemundo.

“Emocionada y agradecida por la oportunidad que me dio Así se baila de hacer este hermoso baile junto a Toni y Alaïa. Gracias Toni por juntos seguir creando memorias para nuestra hija que estoy segura que atesorará toda la vida”. Ensayamos, montaste el baile, creaste el concepto y cuidaste todos los detalles. Sin duda eres un excelente bailarín y profesional”, escribió Adamari López al compartir un video de la presentación.

De igual manera, Toni Costa publicó el video y unas emotivas palabras para Adamari y Alaïa.

“El baile más especial de mi vida, junto a la mamá de mi hija y nuestra princesa Alaïa, qué emoción y qué privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo”, dijo Costa. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

