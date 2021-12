Chisme No Like exhibe a Clarissa Molina en evento de Louis Vuitton y la tachan de inconsciente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chisme No Like expuso la relación de Clarissa Molina con Vicente Saavedra, ex managar de Ozuna. Quien lamentablemente se vio involucrado en la muerte del cantante Kevin Fret. Razón por la cual, el empresario, no es bien visto por algunos.

Sin embargo, pese a todo lo que se dice de Saavedra, Clarissa Molina está feliz y entregada a su amor con éste. Aún cuando programas como Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, intentan exponer una y otra vez todo lo que se dice o se cree saber sobre Saavedra.

El público del programa está un tanto dividido en torno a este tema. Porque mientras los fans de Kevin Fret agradecen que éstos sigan poniendo el dedo en la llaga, otros aseguran que el empresario no ha sido juzgado y que por lo tanto es inocente hasta que demuestre lo contrario.

Por otra parte, y más allá de lo anterior, el programa exhibió en Instagram a Clarissa Molina en evento de Louis Vuitton junto a su amado. Fiesta en la que también estuvieron celebridades como Ricky Martin y Michelle Salas.

Sobre la presencia de Clarissa Molina junto a Vicente Saavedra esto es lo que el programa comentó en Instagram: “¡Sinvergüenza! Vicente Saavedra exmanager de Ozuna, quien estuviera implicado junto al cantante en la muerte del puertorriqueño Kevin Fret, se encuentra como si nada disfrutando del fashion show de Louis Vuitton”.

También agregaron: “Qué inconsciencia de Clarissa Molija y de El Gordo y La Flaca, de celebrarle a este delincuente todo lo que hace“.

Los seguidores del programa exponen su postura con comentarios como estos: “Lo que yo me pregunto es: ¿el señor Saavedra ha sido declarado culpable?. Porque según lo que ustedes dicen, lo hacen ver cómo que el fue juzgado y hallado culpable de la muerte de la persona. Y tampoco entiendo cuál es la cizaña con Clarissa Molina, como que ella es culpable de algo. Porque, en dado caso que el señor fuese culpable, no hay ningún motivo para que estén encima de ella, cuando lo único que ella hace es tener un relación sentimental con él.”

Pero así como este mensaje hay otros a favor de la postura de Chisme No Like: “Otra como Ninel Conde mujeres bonitas trabajadoras porque no encuentran un hombre que las quiera la respete no cochinero”.

