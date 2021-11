Chisme No Like invita a Carolina Sandoval a conducir el programa junto a Javier Ceriani

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chisme No Like fue el programa, el primero, en exponer el despido de Carolina Sandoval, de Suelta La Sopa Hecho que después ella misma confirmó ante sus cámaras. La relación del programa con “La Venenosa” ha ido evolucionando. Porque en un principio nadie podría tildar la relación como “buena”. Sin embargo, con el tiempo, pese a los comentarios que cualquiera de los conductores de Chisme No Like ha podido hacer sobre el comportamiento de Carolina Sandoval en las redes sociales, entre ellos ahora existe una cordialidad que salta incluso a la estima.

En la actualidad es normal ver una conversación entre Carolina Sandoval y Javier Ceriani. Parece que hay planes de hacer un “Almuerzo con Caro” desde la mansión de Elisa Beristain en Los Ángeles. Y hay platicas para un “Trasnocho con Caro” junto a Javier Ceriani.

Pero en esta última entrevista que Chisme No Like le hizo a “La Venenosa” el público se enteró de varios detalles. Uno es que Carolina no quiere volver hacer televisión, no quiere conducir ni un sólo programa de espectáculos y esto incluye a Chisme No Like. La venezola expuso que incluso Elisa la había invitado a tomar su lugar en el programa, para esos días en los que ella no pudiera estar conduciendo junto al argentino, ya sea por vacaciones o “x” razón.

Carolina Sandoval destacó que incluso a ellos les ha dicho que no. Y que así como ellos otros programas, de otras cadenas de televisión la han llamado, invitándola a volver, pero que ella se niega. No pretende “escupir para arriba”, como reza un viejo dicho, simplemente prefiere emprender por sí misma, ser la dueña de su tiempo y proyectos.

