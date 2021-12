Imperdible: mira los nuevos estrenos de Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus que se estrenarán en el mes de diciembre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Oficialmente ya le damos la bienvenida a diciembre y este mes trae consigo diversas producciones televisivas que de seguro no te quieres perder. Servicios streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus planean culminar este 2021 con un catalogo inmenso lleno de películas, programas de televisión, documentales y nuevas temporadas de diversas series que revolucionaron la industria del entretenimiento.

En este artículo te contaré una lista sobre todas esas series o películas que se estrenarán en estas festividades navideñas para que pases un momento agradable viendo tus programas favoritos.

1) Cobra Kai

Desde que se estrenó su primera temporada el 2 de mayo de 2018, Cobra Kai se ha convertido en un fenomeno masivo dentro del catalogo de Netlix, y debido a eso con su cuarta entrega cada vez está más cerca, la cual se estrenará el 31 de diciembre. Esta serie se ambienta 30 años después de los acontecimientos del Torneo de Karate All Valley de 1984 en la primera película de ‘The Karate Kid’.

En esta cuarta temporada Daniel LaRusso y Johnny Lawrence deberán trabajar juntos con sus dojos Miyagi-Do y Eagle Fang para derrotar al dojo Cobra Kai en el torneo All Valley para menores de 18, un grupo que sigue las ordenes del malévolo entrenador John Kreese y de su talentoso estudiante Terry Silver.

Daniel LaRusso deberá dejar sus egos atrás para trabajar con su archienemigo de la infancia. Foto: Netflix

2) The Witcher

Luego de haber sido perjudicada por la pandemia del Covid-19, la segunda temporada de The Witcher finalmente podrá estrenarse en el servicio streaming de Netflix el 17 de diciembre.

Al igual que en su primera entrega, Henry Cavill volverá a interpretar al famoso cazador de monstruos Geralt de Rivia en la famosa serie llena de fantasía y nuevamente tendrá que proteger a la princesa Cirilla (interpretada por Freya Allen) de las espeluznantes criaturas que se encuentran en los peligrosos bosques místicos.

Henry Cavill personificará por segunda vez al aclamado cazador de monstruos Geralt de Rivia en la segunda temporada de The Witcher. Foto: Jay Mucama / Netflix

3) Emily in Paris

Lily Collins se ganó todo el cariño de los fieles suscriptores de Netflix con su interpretación de Emily Cooper en la famosa serie de comedia ‘Emily in Paris’, una producción televisiva que fue la más vista en la plataforma durante su estreno en 2020. Su segunda temporada se lanzará el 22 de diciembre y en esta nueva aventura veremos a Emily visitando diversos lugares en París, conociendo al que será su pareja ideal y la gran lucha que tiene con su trabajo.

Emily Cooper encontrará el amor en la segunda temporada de ‘Emily in Paris’. Foto: Stephanie Branchu / Netflix

4) Don’t Look Up

Una de las películas más esperadas en este mes de diciembre es Don’t Look Up (No mires arriba), la cinta dirigida por Adam McKay y que será protagonizada con un verdadero reparto de estrellas encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Chris Evans, Lance Norris, entre mucho otros más.

El filme narra la historia de dos astrónomos mediocres y carentes de popularidad que deberán advertirle a la humanidad sobre la llegada de un cometa que impactará en pocos meses el planeta Tierra. Este acontecimiento no le importa a nadie en lo más mínimo, y por ese motivo, los dos astrónomos protagonistas están obligados a emprender un viaje peligroso para así detener la catástrofe agravada. Don’t Look Up se estrenará en Netflix el 24 de diciembre.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la cinta de comedia negra de ciencia ficción Don’t Look Up. Foto: Niko Tavernise / Netflix

5) El poder del perro

Netflix estrenó este miércoles 1 de diciembre la película ‘El poder del perro’, la cinta western que fue dirigida por la ganadora del Óscar Jane Campion. Dicho filme cuenta con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Kristen Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

‘El poder del perro’ sigue la historia de un atormentado ranchero que martiriza a la nueva esposa de su hermano, el cual ya es adolescente y ama con locura a su pareja. Debido a su avaricia e ímpetu de querer dominar a los seres que se consideran débiles, Phil (personaje interpretado por Benedict Cumberbatch) pone en marcha una campaña para destruir a la nueva esposa de su hermano y también al hijo de ella.

Benedict Cumberbatch personifica al despiadado y atormentado Phil Burbank en ‘El poder del perro’. Foto: Kirsty Griffin / Netflix

6) The Matrix Resurrections

La franquicia de Matrix es una de las aclamadas por parte de los espectadores que fueron participes del resurgimiento de esta saga que revolucionó el género de la ciencia ficción tal y como lo conocemos. Finalmente dicha franquicia podrá despedirse por todo lo alto con el estreno de su cuarta entrega. ‘The Matrix Resurrections’ verá su estreno en la plataforma de HBO Max el 22 de diciembre, 31 días después de que se lance en la gran pantalla.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volverán a interpretar sus icónicos papeles de Neo y Trinity tras 18 años desde el estreno de ‘The Matrix Revolutions’. Sin duda, un gran estreno que promete jugar mucho con sus secuencias de acción y la ya reconocida técnica visual ‘Bullet time’. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss protagonizarán tras 18 años de ausencia la cuarta entrega de Matrix. Foto: HBO Max

7) And Just Like That

El esperado reboot de la reconocida serie ‘Sex and the City’ se estrenará el próximo 9 de diciembre en HBO Max y las emociones de los fans no se hicieron esperar. Luego de más de una década sin verlas, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York volverán a reencontrarse en la aclamada ciudad de Nueva York mientras navegan por la vida de sus cincuenta años y las tres protagonistas tendrán que adaptarse a esa nueva etapa a como de lugar. Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs y Charlotte York deberán afrontar su etapa en la edad de los cincuenta años en ‘And Just Like That’. Foto: HBO Max

8) Being the Ricardos

Javier Bardem y Nicole Kidman serán las caras estelares de la película biográfica sobre Lucille Ball y Desi Arnaz en ‘Being the Ricardos’. En esta cinta la pareja se centrará acerca del auge de su romance y los grandes éxitos que cosecharon entre bastidores, pues ambas celebridades fueron los que revolucionaron una mirada más profunda mediante el programa de comedia de situación ‘I Love Lucy’.

‘Being the Ricardos’ se estrenará el 21 de diciembre en la plataforma Amazon Prime Video.

Javier Bardem y Nicole Kidman protagonizan la película biográfica ‘Being the Ricardos’. Foto: Glen Wilson / Amazon Content Services LLC

9) El libro de Boba Fett

El último programa de televisión de la franquicia de Star Wars, que se muestra en la secuencia de créditos finales del final de la segunda temporada de “The Mandalorian”, sigue al legendario cazarrecompensas que navega por el inframundo de la galaxia y reclama el territorio que una vez fue gobernado por Jabba the Hutt. ‘El libro de Boba Fett’ se estrenará en la plataforma de Disney + el 29 de diciembre. El legendario recompensas Boba Fett protagonizará esta nueva aventura perteneciente al universo de Star Wars. Foto: Disney +

10) Welcome to Earth

Esta serie documental tendrá como protagonista a Will Smith en donde narrará todas sus vivencias al emprender un viaje por todo el mundo para descubrir los fenómenos más extraordinarios e inexplicables de la naturaleza. ‘Welcome to Earth se estrenará el 8 de diciembre en Disney +. Will Smith recorrerá grandes partes del mundo en el documental ‘Welcome to Earth’. Foto: Disney +

