Arman polémica sobre quién puso mejores adornos navideños en la Casa Blanca: ¿Jill Biden o Melania Trump?

La primera dama Jill Biden reveló los adornos navideños de la Casa Blanca cuyo diseño e instalación coordinó, pero en redes sociales miles de usuarios hicieron un comparativo entre el resultado de ese esfuerzo con lo que había hecho la exprimera dama Melania Trump, que en algún momento se calificó incluso de “excesivo” y con resultados “tétricos”.

“Inspirados en los actos de bondad y las experiencias y las experiencias que nos levantaron el ánimo este año, las habitaciones decoradas de la Casa Blanca reflejan los Dones del Corazón que nos unen a todos: la fe, la familia, la amistad, las artes, los aprendizaje, la naturaleza, la gratitud, el servicio, la comunidad y la paz y unidad”, escribió la Primera Dama en su cuenta oficial de Twitter.

Inspired by the acts of kindness and experiences that lifted our spirits this year, decorated rooms in the White House reflect the Gifts from the Heart that unite us all: faith, family, friendship, the arts, learning, nature, gratitude, service, community, peace, and unity. pic.twitter.com/fsaYFthIqH — Jill Biden (@FLOTUS) November 29, 2021

En 2020, la exprimera dama Melania Trump publicó su última colaboración navideña.

“Durante esta época especial del año, me complace compartir “América la Bella” y rendir homenaje a la majestuosidad de nuestra gran Nación. Juntos celebramos esta tierra que todos estamos orgullosos de llamar hogar”, escribió entonces.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL— Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) November 30, 2020

“Este es el mismo pasillo”, escribió un usuario comparando el oscuro pasaje de uno de los años (derecha) que coordinó los adornos la esposa del expresidente Donald Trump. De lado izquierdo se pueden ver discretos adornos en tonos amarillos y azules que forman parte de la decoración de la esposa del presidente Biden. This is the same hallway… pic.twitter.com/9yF65BAife— THEE Acting Greg Howard Jr🐝💛 (@ThatPodcastGuy1) November 30, 2021

Las cajas de reglaos que adornan una de las entradas a la Casa Blanca han sido seriamente criticadas, aunque los comparativos no son con el mismo espacio en tiempos de Melania Trump, de quien algunos afirman que mostró “clase” en sus diseños. Boy I sure miss @MELANIATRUMP , she put Class in the WhiteHouse,



unlike this #FakeDrJill who puts Trash in the White House…. @FLOTUS pic.twitter.com/Mq5KQfhid5— Sharon Shepard (@sshep_99) December 1, 2021

Hubo quien consideró que los diseños apoyados por Jill Biden se alejaban del “salón de los horrores” de Melania Trump, compartiendo fotos del polémico pasillo con pinos rojos. Jill Biden’s winter wonderland decorations versus Melania’s hall of terror. pic.twitter.com/yxTH8ckOVg— Dream A Little Dream🌸 (@dhale53) December 1, 2021

Otros usuarios incluso señalaron que un niño de cinco años pudo hacer mejores diseños navideños que los recientemente revelados. Melania Trump WH Christmas Decorations vs. Jill Biden WH Christmas Decorations



A 5 year old could’ve done better, Jill.@FLOTUS 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/n4qBNE7GAZ— Amanda (@mandyleigh1976) November 29, 2021

