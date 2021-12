Chiquis Rivera y su novio se dieron un rico beso de lengüita en una cita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez no dudan en mostrar su floreciente amor. Esta vez fue el fotógrafo quien publicó una serie de historias de Instagram donde se le ve compartiendo una linda cita con la hija de la fallecida Jenni Rivera.

En la serie de imágenes compartidas podemos ver una fotografía de la pareja frente a un espejo, donde Chiquis Rivera posa de lado dejando ver toda su retaguardia en un ajustado vestido y una donde luce sentada y también se resaltan todos los atributos de su cuerpo. Su novio no dejó pasar una nueva oportunidad para presumirla una y otra vez en sus historias.

Sin embargo, algo que también llamó la atención fue el beso con lengua que se dieron los enamorados. Mientras Sánchez grababa voltea a ver a Chiquis quien aparece en la toma, mira a la cámara y luego se acerca a su novio para lamerle la boca y luego darle un pequeño beso en los labios bajo la tenue luz que los rodeaba en ese momento de su cita.

La pareja no compartió más imágenes del momento.

En declaraciones pasadas, Chiquis Rivera señaló que Emilio Sánchez la ha hecho pensar de nuevo en el matrimonio y por qué no, en tener hijos.

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme”, dijo durante una entrevista hace algunos días en un podcast.

“Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”, agregó Chiquis ante la posibilidad de convertirse en madre. Asimismo, aunque habló en esa ocasión sobre su nueva relación no dejó de mencionar a Lorenzo Méndez y lo que aprendió mientras estuvo a su lado. “Creo que con el dolor viene el crecimiento y aprendes, es parte del proceso. No siento dolor por esa pareja, estoy agradecida por las lecciones aprendidas”, aseguró.

