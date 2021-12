Director musical de una iglesia de Florida mató a su esposa e hijos; les disparó varias veces para que no sufrieran

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades de Florida dieron a conocer que el director musical de una iglesia, William Conway Broyles, se entregó a las autoridades después de haber asesinado a su familia.



El alguacil del condado de Nassau, Bill Leeper, informó a los medios de comunicación que Conway Broyles primero disparó a su esposa, de 57 años, quien se encontraba en la sala y posteriormente se dirigió a la habitación de su hija, de 27 años, y le disparó cuando despertó antes de poner su mirada en su hijo, de 28 años, quien también fue asesinado.



A decir de las autoridades, el director musical de una iglesia señaló que se encargó de propinar más de un disparo a los integrantes de su familia para “que no sufriera”.



“Este caso es simplemente trágico. Es sólo, es una locura. Simplemente no tiene sentido”, dijo Leeper.



La policía encargada del caso preguntó a William Conway Broyles por qué no se había suicidado y dejó ver que tenía miedo: “Cuando preguntó por qué no se había disparado así mismo, dijo que estaba demasiado asustado para hacer eso”.



Hasta el momento se desconoce qué llevó a Conway Broyles ha cometer el asesinato, sin embargo, se cree que los motivos no tienen sentido: “No tiene ningún sentido cuando se analizan todas las circunstancias por las que creemos que sucedió”.



Bill Leeper también contó que la hija del detenido pudo haber tenido cierto grado de autismo, pero se valía por sí misma.



Tras al homicidio, William Conway Broyles llamó al 911 para autodenunciarse; enfrenta tres cargos de asesinato en segundo grado y permanece recluido sin fianza en la cárcel del condado de Nassau.



Una biografía oficial de William Conway Broyles da a conocer que es padre de tres hijos, pero las autoridades hasta el momento han dado a conocer el asesinato de dos de ellos.

