Arrestan a maestra tras realizar amenazas terroristas a escuela de Iowa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Katrina Phelan, una maestra de la escuela secundaria Abraham Lincoln en Iowa, fue arrestada tras inventar una serie de amenazas terroristas que hacían referencia a cometer actos de violencia dentro del plantel donde enseñaba.



Se trató de una serie de notas anónimas escritas a mano halladas en el salón de clases de Phelan por la propia Phelan, en diversos lugares dentro de la escuela, las cuales fueron investigadas por los detectives.



Como resultado de las notas, el distrito escolar y las fuerzas del orden trabajaron juntos “para aumentar la presencia de seguridad dentro del edificio”, dijo el Departamento de Policía de Council Bluffs.



La mujer de 37 años, quien está acusada de tres cargos de hacer amenazas de terrorismo, se entregó después de que se emitió una orden de arresto y al ser entrevistada por las autoridades admitió haber escrito las notas.



“Se determinó que ella no tenía intenciones ni medios para llevar a cabo estas amenazas. En al menos una de las notas, Phelan, haciéndose pasar por una estudiante anónima, escribió que estaba cansada de que se burlaran de ella “, detalla el comunicado del departamento de policía.



Al ser cuestionada sobre el por qué podría escribir esas amenazas, Phelan supuestamente indicó que tenía algo que ver con “preocupación, preocupación y frustración por la falta de control de su salón de clases”.



Cuando fue presionada para ahondar más acerca del objetivo de sus notas, la acusada indicó que podría haber estado tratando de llamar la atención sobre cómo la escuela secundaria “no era un lugar seguro”, supuestamente dijo a los investigadores.



A los padres de familia de los alumnos les fue enviado un correo electrónico en el que se les explicaba que tras concluir la investigación sobre las notas con amenazas, se había identificado que la autora era una trabajadora de la escuela.



“Los investigadores concluyeron que no había intención ni medios para llevar a cabo las amenazas. Sin embargo, la empleada ha sido acusado de un delito, se ha entregado voluntariamente a la policía y ya no será empleado de las escuelas de Council Bluffs”, añade el correo firmado por la directora y agradece el apoyo de los alumnos, además de reiterar a los padres que sus hijos están en un ambiente seguro.



Katrina Phelan fue recluida en una prisión del condado de Pottawatamie, aunque su nombre no aparece en la lista actual de reclusos. El departamento de policía detalló que cada uno de los cargos que enfrenta Phelan conlleva una sentencia de hasta cinco años de prisión.

Te puede interesar: