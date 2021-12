Hacker espía a mujer a través de dispositivo para vigilar a su mascota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una mujer de Misuri, Estados Unidos, fue espiada por un hombre que logró hackear un dispositivo inteligente para vigilancia de mascotas.

De acuerdo con medios locales, la propietaria del aparato, Angela Cuniberti, quien reside en la ciudad de Saint Charles, indicó que durante muchos años lo había utilizado sin ningún problema.

El dispositivo conocido como Furbo está equipado con una cámara que permite al dueño de la mascota observarla a la distancia y también darle de comer.

No obstante, hace unos días cuando Cuniberti pasó cerca de la videocámara después de haberse dado un baño escuchó una voz masculina que le decía: “Hola, hermosa”.

Al principio se asustó y buscó en dónde resguardarse y algo con qué defenderse pues pensó que alguien se había metido en su casa, ya que sus mascotas comenzaron a ladrar “como locos”, hasta que se dio cuenta que aquella extraña voz provenía del Furbo.

Cuando Angela miró más de cerca, vio una luz roja encendida, lo que significa que estaba grabando. Instantes antes de desconectar el dispositivo, también escuchó la risa de un hombre.

Tras el susto, la mujer se puso en contacto con la policía para reportar el problema; también habló a la compañía para contarles lo que le había ocurrido con el dispositivo, en donde le comentaron que tal vez su red de WiFi había sido hackeada.

“No he usado [el Furbo] desde entonces. Me comuniqué con la compañía y me dijeron que podían reemplazarlo por uno nuevo, pero no acepté”, indicó Angela Cuniberti.

Hasta el momento, no hay información que confirme si las autoridades han tomado medidas para dar con el hacker y evitar que haya más víctimas de espionaje a través de este tipo de dispositivos.

De momento, no está claro si las autoridades han tomado medidas para dar con el ‘hacker’.

Te puede interesar: