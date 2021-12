No los perdonó: Trevor Bauer se burló de la MLB tras el inicio de paro laboral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer fue noticia nuevamente, luego de burlarse de la MLB por el paro laboral iniciado este jueves, luego de que el ente rector del béisbol estadounidense, no llegara a un acuerdo con la MLBPA para establecer un nuevo contrato colectivo.

Parecía solo cuestión de tiempo para que el polémico Trevor Bauer se pronunciara sobre lo que está ocurriendo actualmente en las Grandes Ligas, y este no solo transmitió su inconformidad con la situación, sino que además aprovechó la ocasión para burlarse y enviar un mensaje a los directivos de la MLB.

Como se ha hecho costumbre en los últimos años, el ganador del premio Cy Young en 2020, utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo a colegas, colocando logo oscuro con (con una marca personal) que han utilizado otros peloteros, además escribió un mensaje en tono de burla que decía “¡No me puede multar ahora! Ha HAAAA !!!”, refiriéndose a Las Mayores.

Can’t fine me now! Ha HAAAA!!! pic.twitter.com/e91NyCYOaU — Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) December 3, 2021

Esta publicación de Bauer en su cuenta de Twitter, no fue sólo para expresarse por lockout, también sirvió para hacer referencia a la multa que recibió por parte de la MLB en el Spring Training de 2021 por utilizar su logo personal en el uniforme de Dodgers.

El logo de la silueta oscura de una persona en lugar de la foto, se ha vuelto el método de protesta que han efectuado los jugadores del Big Show, en apoyo a la protesta de la MLBPA contra la Major League Baseball por desacuerdos en la búsqueda de un nuevo contrato colectivo. Lol the MLB players are all in on the Twitter lockout jokes pic.twitter.com/6GIyVObodw— Jomboy Media (@JomboyMedia) December 2, 2021

Este jueves inició el primer paro laboral en Las Mayores desde los años 1994-1995, en aquella oportunidad, el mismo superó los 240 días, por lo que los fanáticos del béisbol espero que este no llegue a tanto y la situación se aclare lo más pronto posible.

