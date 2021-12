Sergio Mayer habló sobre su presunto vínculo con ‘La Barbie’: “No tengo que dar ninguna explicación”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta semana diversas figuras públicas estuvieron en el ojo del huracán, ya que Anabel Hernández reveló en su nuevo libro, “Emma y las Otras Señoras del Narco”, que algunas estrellas del espectáculo mexicano tenían una estrecha relación con el crimen organizado y Sergio Mayer salió embarrado.

Anabel relata que él tenía una estrecha relación con el capo Édgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’ y, ante la situación, el actor ya rompió el silencio con el programa “Hoy Día”.

Además de arremeter contra la escritora, Mayer dijo que sólo están poniendo en riesgo su seguridad y la de su esposa, Issabela Camil, a quien también mencionan en la publicación.

“Pones nuevamente en riesgo mi seguridad y la de mi familia, porque eso no es nada grato, pero es lo mismo que dijo hace 17 años, afronté la situación, demostré que no tenía ninguna averiguación y que yo no tenía nada que ver“, señaló.

En el libro, la periodista asegura que Sergio asistía a fiestas privadas de ‘La Barbie’ y que su esposa Issabela era cercana a la pareja del narco, Priscila, y también salían juntas.

“Supuestamente las cosas que me unen con esta persona son las fiestas, el dinero y las mujeres. Ustedes tienen 37 años de conocerme, yo no sé ustedes si alguna vez me han visto en una fiesta borracho, tomando o que me hayan visto con mujeres”, reclamó.

Finalmente, el exGaribaldi aprovechó los micrófonos para expresar su indignación por las acusaciones hechas en contra de Galilea Montijo y lamentó el vacío legal que existe en torno a los actos de difamación.

“Acabo de ver un video de Galilea donde sale llorando, donde dice que afectan a su familia y afectan a sus amigos y a su trabajo. Tiene razón, es de verdad triste y lamentable…”, y concluyó:

“Mientras yo no viole la ley, no haga nada ilegal y no afecte a ningún tercero, yo no tengo que dar ninguna explicación, mientras no sea requerido por la autoridad. A mí nunca me ha requerido, lo que han dicho esos testigos no tiene ningún sustento legal” Sergio Mayer

