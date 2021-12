Sergio Mayer le grita en la cara a Javier Ceriani: “La cara te la estoy dando”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio Mayer y Javier Ceriani, de Chisme no Like, protagonizaron un encontronazo en vivo y directo durante una alfombra roja en un evento en Estados Unidos la noche de este 3 de diciembre.

Mientras Ceriani aguardaba su turno para poder conversar con Mayer, al mexicano se le veía contento respondiendo a las preguntas de otros periodistas y sonriendo para algunas fotos. En su turno, el periodista de Chisme no Like cuestionó a Mayer sobre sus presuntos vínculos con “La barbie” de los que se habla en el libro de Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del narco”.

“Yo no sé qué quieres que te responda”, dijo Mayer ante las preguntas de Ceriani quien agregó “bueno, Sergio Mayer escapando de nosotros…” y ahí comenzó el revuelo.

“La cara te la estoy dando, no digas que no te estoy dando la cara. ¡La cara te la estoy dando! No me provoques, eso es lo que quieres”, le gritó Meyer a Ceriani mientras le apuntaba con el dedo a la cara, justo en medio de un montón de personas.

Mientras Mayer caminaba hacia una puerta, los periodistas lo seguían y cuando se detuvo hubo otro intercambio de palabras.

“No me insultes que yo a ti no te he insultado… Me acaba de decir basura la señora de Mayer”, dijo Ceriani y velozmente Mayer volvió a dirigirle unas palabras.

“Cuidado lo que hablas de mi mujer”, dijo el mexicano apuntando nuevamente con el dedo hacia la cara del periodista.

“Yo soy un periodista que investigo y usted un servidor público. Tiene que dar la cara”, agregó Ceriani.

Tras la situación, Javier Ceriani informó que la seguridad del lugar lo acompañó afuera, agradeció el apoyo de todas las personas que se manifestaron ante la discusión e informó que verá a Mayer en la corte.

“Vamos a comparecer en corte. En exclusiva les digo que nos vamos a encontrar en corte, esto es lo que se decidió. Vamos a irnos a encontrar donde hay que encontrarse para saber la verdad”, declaró Ceriani.

