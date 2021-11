En video, Galilea Montijo rompe en llanto por los ataques que ha recibido en los últimos días

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por años procuró ignorar las críticas a lo largo de su carrera, pero ayer Galilea Montijo no aguantó y lloró por los ataques que ha recibido en los últimos días.

Quebrada, con un discurso ahogado por el llanto, la conductora de Hoy compartió su dolor en un video en Instagram donde pidió un alto a las críticas que no sólo la afectan a ella, sino a toda su familia.

En redes, Galilea ha sido relacionada con Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y no por la amistad y compadrazgo que tienen, sino por los delitos que la pareja enfrenta en México de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Incluso se ha asegurado que el esposo de la presentadora, Fernando Reina Iglesias, huyó del País por sus nexos con Gómez Mont y su esposo.

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez“, fue una de las aclaraciones que hizo la tapatía entre lágrimas.

“Les suplico de verdad ya paren los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no hablaré nada de este tema… Espero que me entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y lo respeten”.

Comentó que desde hace más de 28 años el público la ha visto crecer, pero también reír, llorar de tristeza y de felicidad.

“Mi esposo nunca ha sido suplente del Diputado Tonatiuh González del Congreso de la Ciudad de México ni en un ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales.

“Él ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”.

La semana pasada el nombre de Galilea se relacionó en otro escándalo tras la publicación del libro “Emma y las otras Señoras del Narco”, de Anabel Hernández, según por haber tenido un vínculo sentimental con Arturo Beltrán Leyva.

“Siempre me he callado y me he aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado ni de ningún otro escándalo”, aseguró la conductora.

