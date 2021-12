Anabel Hernández sostiene lo escrito sobre Galilea Montijo y sus vínculos con el narco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de la periodista Anabel Hernández está en boca de todos por su más reciente libro titulado “Emma y las Otras Señoras del Narco”.

Ahí narra cómo los traficantes que “mantienen a México sumido en una espiral sanguinaria de crimen y violencia”, presuntamente sostienen relaciones con gente de la farándula.

Diversas actrices, cantantes y conductoras de televisión reconocidas en México forman parte de la obra y Galilea Montijo es una de ellas.

De ella se afirma que mantuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien fue abatido en un enfrentamiento con la Marina de México, y mientras Galilea pidió entre un mar de lágrimas en un video que ya cesen la difamación en su contra, Anabel Hernández asegura que no piensa cambiar “ni un punto ni ninguna coma” de la publicación.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, puntualizó en entrevista para el medio Infobae.

Cabe aclarar que no sólo se menciona a Galilea Montijo, también a Alicia Machado, Arleth Terán, Lucha Villa, Issabela Camil, Ninel Conde, Joan Sebastian, Andrés García, Sergio Mayer, entre otros.

“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito” Anabel Hernández

“Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, expresó.

Tras revelarse esta relación, la conductora del programa ‘Hoy’ no solamente negó los señalamientos en su contra también aclaró que tomará acciones legales contra quien resulte responsable por el daño a su imagen y a su familia.

De acuerdo con la reconocida periodista, excolaboradores de Beltrán Leyva fueron quienes le confirmaron los encuentros “privados” entre la Montijo y el capo.

Por otra parte, Anabel Hernández también destacó que ella no pretende ser juez de los famosos que se mencionan en su libro, sino que su objetivo es entender el fenómeno de las mujeres en el narcotráfico.

El libro de la periodista Anabel Hernández salió a la venta el pasado 30 de noviembre; además, será presentado en la Feria de Internacional del Libro de Guadalajara el próximo 4 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by Librería Penguin Random House (@libreriapenguinrandomhouse)

