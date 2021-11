“Emma y las otras señoras del narco”: libro expone a Alicia Machado, Ninel Conde y ¿Galilea Montijo?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alicia Machado y Ninel Conde podrían estar viviendo sus horas más oscuras, ahora que sus nombres se están viendo relacionados con narcotraficantes, debido al libro “Emma y las otras señoras del narco”, un escrito de la periodista Anabel Hernández, el cual ha sido publicado por el grupo editorial Penguin Random House. La imagen en portada corresponde a Emma Coronel, conocida por su relación sentimental con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sobre este tema se habló también en el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain en donde incluso se leyeron, aparentemente, los fragmentos del libro en donde aparecen mencionadas estas estrellas de la televisión y de la música hispana.

Pero en este escándalo se ha colado también el nombre de la conductora Galilea Montijo. En septiembre del presente año Javier Ceriani a través de su programa habló sobre la investigación que se abriría sobre las supuestas propiedades que la conductora mexicana tiene en Miami. Y es que al parecer se empezó a rastrear cómo estos bienes llegaron a su poder.

En el programa también hablan de cómo al parecer la conductora del programa Hoy recibió regalos que van desde joyas como un Rolex y propiedades, todo, dizque, de parte de Arturo Beltrán Leyva, el líder del cártel que llevaba su apellido.

Sin embargo, hay que destacar que recientemente aseguran que el nombre de Galilea no aparece en la publicación y que la misma editorial están haciendo circular esta afirmación. Así parece que hasta lo mencionó el mismísimo Gustavo Adolfo Infante. Este hecho lo han comentado en Chisme No Like, y tanto Javier como Elisa vislumbran la posibilidad de que la editorial esté ¿retractándose? a raíz de una posible censura.

Galilea Montijo hizo uso de sus redes sociales para abordar el tema, y se defendio alegando que mucho, sino todo lo que se dice de ella y su familia es falso. También aclaró que ejercerá acciones legales, pero que ya no hablará más del asunto, razón por la cual este tema se termina en su cuenta de Instagram con el siguiente video, el cual ya cuenta con más de millón y medio de reproducciones.

En este ha recibido el apoyo de muchas celebridades. Aquí algunos de los mensajes que han llegado a la conductora del programa Hoy y Pequeños Gigantes de Televisa:

Anahí: Eres la persona más trabajadora ! Siempre llenando de alegría a todos ! Me rompe el corazón ver tus lágrimas. Dios te llene de bendiciones y alegrias . Que todo lo bonito y feliz vean siempre tus ojos.

Sherlyn: Tu eres alegría, amor y ejemplo de valentía, trabajo y entrega, que nadie nuble tus ojos paisa! Te quiero mucho

Alma Cero: Mi niña hermosa hace unos días la Prensa me preguntaba cuál es mi opinión acerca de este difícil momento que estás pasando… yo les dije que lo único que puedo sentir cuando escucho el nombre de Galilea Montijo es amor y agradecimiento, pues recuerdo que cuando te conocí me trataste amorosamente y el día que me tocó alternar contigo el protagónico femenino de “Orgasmos la comedia” dejaste en el camerino un detalle hermoso y una oración de ánimo por mi estreno y eso no lo ha hecho otra compañera nunca en toda mi carrera… Eso habla de tu corazón, humildad y respeto a tu trabajo y a los demás. Cómo decía Salvador Dalí

“Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, preferentemente mal porque de los mediocres se dice pura maravilla” te quiero

Andrea Escalona: Me duele tu dolor, te amo y los que te conocemos sabemos la clase de reina y ser humano que eres 🙏🏻❤️ siempre contigo Gali.

Lambda García: Nadie duda de tu valía y te la hermosa persona que eres. Eres y te mereces todo lo bueno siempre.

Cecilia Galieano: GALILEA tú eres alegria y son muchos años de trabajo en el lomo !!!! Te respeto y dale para adelante Fuerza eres una guerrera !

Tania Rincón: Todo mi amor y respeto para ti Gali

Ludwica Paleta: Te abrazo fuerte Gali preciosa

Jomaro Goyso: Love u! Si dios contigo quien contra ti!

