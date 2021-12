Boicot a China: Estados Unidos decide no enviar delegados a los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022

Estados Unidos anunció este lunes un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán en febrero de 2022 en Pekín, China.

La Casa Blanca dijo que no se enviará ninguna delegación oficial a los Juegos debido a las preocupaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos en China, aunque los deportistas estadounidenses sí podrán competir y contarán con el apoyo oficial.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el mes pasado que estaba sopesando un boicot diplomático al evento.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó el boicot este lunes y dijo que si bien los atletas estadounidenses tendrán el “apoyo total” del gobierno, la administración no contribuirá a la “fanfarria” de los Juegos Olímpicos.

“La presencia de la representación diplomática estadounidense en los Juegos sería como si no hubiera pasado nada, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Sinkiang”, dijo. “Simplemente no podemos hacer eso”.

El boicot diplomático del gobierno de Biden a los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022 dista mucho del boicot de Estados Unidos en 1980, cuando no acudió a los Juegos Olímpicos de Moscú para protestar contra la invasión soviética de Afganistán el año anterior.

La Unión Soviética y sus aliados, a su vez, boicotearon los siguientes Juegos Olímpicos de verano de 1984 celebrados en Los Ángeles.

Psaki agregó que el gobierno de EE.UU. no consideró que fuera “el paso correcto sancionar a los atletas que habían estado entrenando para este momento”, pero que no enviar una delegación oficial de EE.UU. a los Juegos de 2022 “podría enviar un mensaje claro”.

El boicot diplomático fue rápidamente elogiado por políticos de ambos lados del espectro político en Estados Unidos.

Tanto los legisladores demócratas como los republicanos habían llamado al boicot como forma de protesta por los abusos contra los derechos humanos en China.

El senador republicano de Utah Mitt Romney tuiteó que el gobierno de Biden tiene “razón al rechazar” una presencia diplomática en los Juegos Olímpicos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que aplaude la decisión del gobierno.

“Si bien debemos apoyar y celebrar a nuestros atletas, Estados Unidos y el mundo no pueden dar el visto bueno oficial a estos juegos o proceder como si no hubiera nada de malo en celebrar los Juegos Olímpicos en un país que perpetra genocidio y violaciones masivas de los derechos humanos”, dijo Pelosi.

