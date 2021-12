Vientos derrumbaron un edificio y cables en Nueva Jersey; cuatro personas se quedaron sin hogar

Jersey City registró vientos tan fuertes ayer que varios cables cayeron y hasta un edificio colapsó parcialmente.

Un frente frío que atravesaba el noreste del país trajo poderosas ráfagas de viento al área triestatal. El Departamento de Bomberos de Jersey City evacuó varias casas cerca de un edificio de tres pisos que estaba en construcción en Fisk Street.

Al parecer el viento derribó el edificio de sus cimientos, dijo la portavoz de la ciudad, Kim Wallace-Scalcione. “Cuatro personas están desplazadas y están siendo alojadas en un hotel local. La escuela cercana, “The Learning Tree”, sufrió daños significativos”, dijo Wallace-Scalcione en un correo electrónico a Fox News. “La calle estará cerrada mañana ya que los ingenieros de la ciudad necesitarán acceder más a ese edificio y los vecinos”.

Se esperaban ráfagas de viento de 45 a 50 mph, pero el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que se registró una ráfaga de 58 mph en Jersey City alrededor de las 9 p.m. y advirtió que la primera nevada acumulada de la temporada podría llegar mañana miércoles.