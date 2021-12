Por qué Drew Barrymore no está interesada en salir con un hombre más joven que ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La primera experiencia de Drew Barrymore con las aplicaciones de citas fue un verdadero desastre porque uno de los hombres con los que había hecho ‘match’ o ‘conectado’ la dejó plantada en el que debería haber sido su primer encuentro.

Pese a ello, la actriz ha seguido utilizando estas plataformas de vez en cuando porque sabe que son la mejor manera de conocer gente nueva y, para su sorpresa, a menudo atrae la atención de pretendientes considerablemente más jóvenes que ella a los que no sabe qué responder.

“A veces hago ‘swipe’ y aparece un tipo de 35 años. Yo tengo 46 y ya tengo dos hijos, no necesito otro más. Siempre pienso que no funcionaría, pero tampoco me gustaría que alguien me juzgara a mí solo por mi edad, porque no es lo que mejor representa a una persona”, ha reconocido en su programa de entrevistas durante una conversación con Whoopi Goldberg.

Por otra parte, Drew estaría más que dispuesta a iniciar una relación sentimental con alguien mayor que ella si se le presentara la oportunidad porque, en ese contexto, no le daría tanta importancia a la brecha generacional que existiría entre ellos.

