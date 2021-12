¿Adamari López le manda mensaje a Olga Tañón?: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Será que esto ya se les fue de las manos a Olga Tañón y a Adamari López? La cantante boricua mencionó a su compatriota en un video en el que expone que ésta se sometió a un balón gástrico para bajar de peso. Tiempo después Adamari López apareció en Instagram bailando “Mi Forma De Ser”, tema de Olga Tañón.

Para muchos la respuesta de Adamari López iba cargada con una especie de sarcasmo ya que la canción en sí dice: “Que digan lo que quieran de mí”.

View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) Olga Tañón por su parte pidió disculpas a través de su cuenta de Instagram: “Lamentablemente la admiración por lo logrado de algunas personas, otras lo toman lamentable como chisme y estupidez. Y no voy a caer en eso y punto. En videos anteriores hablé de la bariátrica como disciplina, y mencioné a personas, me enteré, lo han logrado así. Jamás ha sido con ánimos de ofender, al contrario, ha sido realzando su disciplina después de un proceso. Si fue de esta forma lo lamento. Pero siempre están los malvados metiendo el puñal. Bendiciones y sigamos felices”.

Pero también es cierto que en sus palabras no se retracta. En ningún momento niega que en efecto Adamari se haya hecho un balón gástrico.

También es cierto que aún cuando bajó el video en el que habló sobre la supuesta cirugía a la que se sometió Adamari López, éste aún esta disponible en redes sociales como Instagram: View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Por lo anterior muchos creen que en efecto el último video de Adamari López podría ser en respuesta a Olga Tañón, ya que en este, en texto dice: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”. Hasta sus fans han salido en defensa de la cantante boricua tratando de tomarse todo esto con más humor diciéndole a Ada: “Pobre Olga, no lo hizo con mala intención”, estas palabras recibieron más de 100 likes en Instagram. También hay muchos mensajes de acuerdo con estas palabras.

“Exacto no es si se la hizo y lo niega es mentir y decir que rebajó con la forma de Oprah, eso sí es mentir”. Alguien más trató de sumar a la conversación diciéndole a Ada que si todo es falso que lo diga y ya: ” Tienes toda la razón. Si es que es una indirecta para Olga, ya se pasó Adamari, creo yo. Ósea. Habla con ella. ¿Para qué ridiculizarla más? Si no es cierto lo que dijo, niégalo y ya”.

Pero otros dice que Olga Tañón es una “metiche”. Pero otros van y la defienden: “El problema no es Olga Tañon. Que es una divina tan real y directa, que dijo una verdad haha que ya todos sabíamos. El problema es que mintió y que con puros ejercicios logro de un día a otro bajar de peso, pero no entiendo porque se molesta tanto, se le subió la espuma a la cabeza”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

