Olga Tañón borra video en el que expone el supuesto balón gástrico de Adamari López y pide disculpas

Días atrás Olga Tañón realizó un live, video que luego compartió en sus redes sociales, en donde habló de cómo algunas celebridades, incluyéndola, se han sometido a una cirugía de balón gástrico para bajar de peso de manera más afectiva. Ente éstas mencionó, lamentablemente, a Adamari López, quien ha desmentido esta afirmación en el pasado. La puertorriqueña, ex de Toni Costa, ha manifestado que su logro al perder peso es debido a una mejor aliementación y ejercicio constante. Todo gracias al programa de Weight Watchers (WW International) del cual es embajadora.

Razón por la cual una afirmación como la realizada por Olga Tañón es cuando menos complicada. Ya que de ser cierta, la labor de Adamari en el proyecto de Oprah Winfrey se ve severamente comprometida.

Ante los hechos Olga Tañón, y probablemente después de la ola de críticas que le llovieron a su compatriota como a símisma, decidió bajar el video publicado. Esto, por otra parte, no evita que haya rastro del mismo en las redes sociales.

Hay que destacar que en alguna medida Olga no afirmó que Adamari se haya hecho esto, sino que mencionó que tenía entendido que se lo había hecho. Pero más allá de estos pequeños detalles, en alguna medida el daño ya estaba hecho. Por esto Olga Tañón pidió disculpas en Instagram.

A través de sus historias de IG la intérprete escribió: “Lamentablemente la admiración por lo logrado de algunas personas, otras lo toman lamentable como chisme y estupidez. Y no voy a caer en eso y punto. En videos anteriores hablé de la bariátrica como disciplina, y mencioné a personas, me enteré, lo han logrado así. Jamás ha sido con ánimos de ofender, al contrario, ha sido realzando su disciplina después de un proceso. Si fue de esta forma lo lamento. Pero siempre están los malvados metiendo el puñal. Bendiciones y sigamos felices”. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Aunque también es cierto que en estas disculpas la puertorriqueña tampoco niega sus palabras ni se detracta de las mismas. Así que por ahora, al menos, para muchos Adamari López sí bajo de peso gracias a un balón gástrico, como así desveló meses atrás el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like.

