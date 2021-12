Adamari López sorprende a todos paseándose por la cocina sin sostén, con una tacita de café

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“¡Feliz Viernes mi gente linda!”, dice Adamari López en Instagram. Pero más allá del saludo caluroso está la visión del vestido abierto de Ada sobre el pecho. Y es que es inevitable observar que la puertorriqueña no lelva sostén. Y así tan sexy como bella se paseó por la cocina, con una tacita de café.

Otros se han detenido para admirar el vestido blanco con rayas azules. Mientras que algunos destacan que el filtro que Adamari utilizó para el rostro no le alcanzó para el cuello. Y es que ahora que Adamari adelgazó, obviamente ha perdido peso y en algunos casos cuando esto sucede hay piel que queda colgando, esto en algunos casos también denota edad, porque con los años muchos pierden masa muscular.

En el reel de Instagram adamari dice: “Conocí el café con pan y me encantó”. Por decir esto muchos le piden que no mienta, ya que desde que bajó de peso, dicen, ella dejó de comer pan: “Ya no comes pan. No nos engañes”.

Pero otros insisten en la belleza del vestido. Tanto que quiere saber su precio. Así también insisten en el cuello de Adamari: “No entiendo la cara joven y el cuello viejo. Ahí se delata su verdadera vejez. Cualquiera es joven y bella llena de retoques, el cuello también se retoca”.

Lee Más:

Fanáticos acusan de mentirosa a Adamari López y le dan la razón a Olga Tañón

Chisme No Like expone la fotografía que confirmaría el romance entre Toni Costa y “La Bichota”, Evelyn Beltrán

¿Adamari López le manda mensaje a Olga Tañón?: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”