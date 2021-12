Chisme No Like expone la fotografía que confirmaría el romance entre Toni Costa y “La Bichota”, Evelyn Beltrán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el programa de Hoy, Chisme No Like confirmó su investigación sobre la relación amorosa de Toni Costa con Evelyn Beltrán, al quien también llaman “La Bichota”. Desde hace meses el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain sostenía que el ex de Adamari López había encontrado el amor en esta mujer de gran belleza.

En el Instagram del coreógrado de Univision ya se pueden apreciar los likes de la modelo en las imágenes que Tony Costa comparte en su red social. Pero hoy, además, Javier y Elisa compartieron una serie de fotos en donde se puede ver que Tony Evelyn comparten la mesa con un equipo de Zumba, mientras que ellos entrelasan sus manos. Para Chisme No Like están claro: son un pareja. Esto lo hace oficial.

Por esto es que muchos decían que no fue Adamari López la que dejó a Toni Costa. “Las malas lenguas” decían que el español la dejó porque ya había empezado un romance con Evelyn Beltrán. Mientras que otros dicen que Ada los descubrió y decidió que ésto no lo iba a poder tolerar. Para muchos esto sólo confirma que en efecto Toni fue infiel.

Más allá de juzgar lo que algunos podrían asegurar es bueno o malo, otros se han limitado a felicitar al papá de Alaïa, porque afirman que éste siempre fue un buen papá, que además fue una gran pareja para Adamar. Que la ayudó y procuró siempre, además de que la defendió en todo momento, sobre todo cuando la ofendían o insultaban por su cuerpo. Haciéndole así un bullying constante en redes sociales, en donde él nunca dudó en tomar la palabra y callar a cualquiera que quisiera ofenderlos o lastimar a su familia.

Hoy por hoy están separados. Adamari ha dicho hasta la saciedad que no hay reconciliación posible, y Toni parece que lo tiene más que asimilado en los brazos de Evelyn Beltrán.

Adamari publicó un video hace unas horas en Instagram y para Chisme No Like este mensaje es una indirecta para Toni Costa, mientras que otros lo toman más hacía Olga Tañón. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue Leyendo:

Javier Ceriani de Chisme No Like expone a Sergio Mayer: llegó la policía y dicen que el actor se escondió en la cocina

¿Adamari López le manda mensaje a Olga Tañón?: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”

Adamari López deja claro, otra vez, que su ciclo de vida junto a Toni Costa llegó a su final