CC Sabathia respondió a Clint Frazer por su comentario ‘provocador’ hacia los Yankees de Nueva York

El legendario lanzador zurdo de Los Yankees de Nueva York, CC Sabathia, no se quedó callado y respondió de forma contundente a Clint Fraser, quien había admitido en las redes sociales, estar “feliz” de ya no pertenecer a los Bombarderos del Bronx.

Sabathia expresó estar cansado oír sobre Clint Fraser y sus declaraciones sobre Los Yankees, mientras aseguró estar sorprendido de que el joven jugador haya llegado a la MLB. Pese a la molestia, el ex pitcher zurdo le deseo suerte en su nuevo equipo, los Cachorros de Chicago.

«Si veo otra historia de Clint Frazier, golpearé a alguien en la cara. Es ridículo que ese chico haya jugado 15 juegos en las Grandes Ligas. No es como que a este tipo no se le diera oportunidad, ¿por qué no quieres estar allí (Yankees)?. Si no es una transacción sin ningún tipo de ofensa. Tal vez él demuestre que todos están equivocados ahora. Buena suerte», subrayó Sabathia en el podcast en inglés del equipo de Nueva York.

“If I see another Clint Frazier story I’m gonna punch somebody in the fuckin face. Shit is ridiculous that kid played 15 games in the fuckin big leagues.” -CC Sabathia pic.twitter.com/O1Cm83LPku — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) December 9, 2021

Palabras de Clint Frazier que molestaron a los fanáticos de los Yankees

Frazier causó polémica en las redes sociales luego de responder a un fanático el cual admitía estar contento de que el jugador ya no perteneciera al equipo de Nueva York. “Me alegro mucho de que este tipo ya no sea un yanqui”, escribió el fan citando los tuits del jugador en los que expresó su felicidad por llegar a los Cubs.

Para causar mayor molestia en la afición neoyorquina, el jardinero respondió con un provocativo “yo también” y risa al tuit del fanático, algo que definitivamente causó mayor molestia incluso en exjugadores del equipo más popular de las Grandes Ligas.

so am i 🤣🤣🤣🤣— Clint Frazier (@clintfrazier) December 7, 2021

Todo empezó cuando Frazier envió un emotivo mensaje a los aficionados de su nuevo equipo, los Cachorros de Chicago, señalando que había llegado a dicho club por lo “electrizante de su afición” y prometió que él sería igual de electrizante con ellos.

Asimismo, admitió estar feliz de haber “dejado sus navajas en casa”, un comentario explícitamente relacionado a los Yankees quiénes tienen como regla principal prohibir las barbas y cabello largo entre sus jugadores, una tradición que se emplea desde los inicios del equipo en el béisbol. first off, these uniforms are soooo sick! i'm so excited to join the @Cubs — one of the biggest reasons i chose to come here was the fan base and how electric you guys can be towards your players. i'll be just as electric for you guys too. here's to leaving my razor at home 🪒🐻 pic.twitter.com/rbf9THyaF8— Clint Frazier (@clintfrazier) December 7, 2021

En cinco temporadas con los Yankees, Clint Frazier dejó una average vitalicio de .239 con 29 jonrones, 97 carreras impulsadas, 100 anotadas, siete bases robadas y un OPS de .633.

