¿Lockout? Mets de Nueva York ya tienen seis candidatos para el puesto de mánager

Pese a estar un paro laboral o lockout, la MLB no se detiene del todo y una muestra de ello son los Mets de Nueva York, que hasta el momento presenta una lista de al menos seis posibles opciones para asumir el puesto de mánager para las próximas temporadas.

Para nadie es un secreto la impresionante cantidad de dinero gastado por los Mets durante la temporada baja, previo al paro laboral, por ello, la organización propiedad de Steve Cohen, estaría buscando al mánager idóneo para poder dirigir al equipo cuya aspiración principal es ganar la Serie Mundial de 2022.

El equipo de Nueva York tiene una lista preliminar con al menos cinco candidatos para dirigir el millonario proyecto del equipo de cara a las próximas campañas, así lo dio a conocer Andy Martino, MLB Insider de SNY.

Entre los candidatos del club de la Gran Manzana, figuran dos personajes con experiencia como pilotos en equipos de Grandes Ligas, incluyendo a un ganador del premio Mánager del Año en tres ocasiones.

Joe Espada (Coach de banca de los Astros de Houston)

Matt Quatraro (Coach de banca de Tampa Bay Rays)

Don Kelly (Coach de banca de Piratas de Pittsburgh)

Buck Showalter (Mánager del año en tres ocasiones)

Brad Ausmus (Exmánager de Detroit y Angels)

Here is the Mets' preliminary list of managerial candidates, including Joe Espada, Buck Showalter, and Brad Ausmus (via @martinonyc) https://t.co/WrI08HFqbu pic.twitter.com/MBAy1p3VlL— SNY (@SNYtv) December 3, 2021

Por otra parte Jon Heyman de MLB Network, ha indicado que el equipo de la División Este de la Liga Nacional, tiene en la mira a Curtis Granderson, ex jugador de los Yankees y precisamente de los Mets, como opción para dirigir al equipo en las próximas campañas. Curtis Granderson is on the Mets list of candidates for manager. The former Mets and Yankees star is now president of the Players Alliance. Was with Yankees when Billy Eppler was GM and Sandy Alderson signed him for the Mets. @ByRobertMurray 1st mentioned— Jon Heyman (@JonHeyman) December 4, 2021

