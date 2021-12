“Le ha cambiado todo”: Bebé se traga un juguete supuestamente no tóxico y sufre daños cerebrales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gran conmoción ha provocado en Inglaterra la noticia de que un bebé de 10 meses que ha sido identificada como Kipley se tragó accidentalmente un juguete etiquetado como no tóxico y los daños que ha sufrido lo han llevado a ser operado de emergencia.



De acuerdo con The Sun, la pequeña se llevó a su boca un juguete que lleva por nombre perlas mágicas de agua y con el paso de los días su salud se vio mermada.



Se sabe que los primeros daños los empezó a tener en el cerebro y los reflejaba a través de vómitos, insomnio e incluso erupciones en la piel, por lo que la madre del niño lo llevó de inmediato al médico para saber qué le estaba pasando.



De acuerdo con el medio antes mencionado, la madre, Ashley, contó que la pequeña Kipley era un bebé sano hasta antes de tragarse una de las perlitas mágicas con las que jugaba y que son sumamente tóxicos.



“Le ha cambiado todo: la forma de caminar, la forma de hablar, la forma en que interactúa con el mundo, ya ni siquiera duerme de la misma forma”, dio a conocer la madre a través de sus redes sociales.



Los médicos no lograban descifrar qué le estaba provocando daño a la menor de edad, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para conocer de manera certera su padecimiento.



Para sorpresa de los padres, Kipley desarrolló una encefalopatía cerebral tóxica como resultado del producto químico que contienen las perlas, que según las instrucciones de uso no son aptas para menores de seis años, pero que el pequeño recibió como un regalo.



El daño cerebral que sufrió la pequeña hija de Ashley, de acuerdo con los médicos y la misma madre, son irreversibles, por lo que ambos han aconsejado a los padres no dejar al alcance de los niños estas perlas que sí son tóxicas.

Te puede interesar: