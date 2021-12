“El sistema falló”: Hombre sale de prisión y asesina a la mujer que amenazó hace 20 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace 20 años Michael Garett fue condenado a prisión por los delitos de homicidio frustrado y amenazas de muerte a Sylvia Matthews del estado de Washington, pese al historial delictivo del hombre las autoridades de Estados Unidos determinaron que debía salir de prisión.



Sylvia Matthews de 71 años quedó desprotegida por las autoridades de su país y el hombre que la amenazó de muerte en 1999 logró su cometido después de salir de prisión.



De acuerdo con el medio de comunicación NBC, Michael Garett de 66 años entró en el programa “liberación compasiva” lo que le permitió salir de prisión y llevar su proceso con arresto domiciliario en Virginia.



Tras esta oportunidad, Michael Garett visitó a Sylvia Matthews en su domicilio; la mujer no se encontraba en casa, pero el convicto la esperó pacientemente y cuando la vio llegar la atacó hasta dejarla sin vida.



Un familiar de la víctima señaló al mismo medio el gran error que cometieron las autoridades al dejarlo libre: “Él no debió haber estado en la calle, el sistema falló”.



NBC también ha dado a conocer que tanto Sylvia Matthews como Michael Garett se conocieron en 1999 en el Reformatorio Lorton donde ella trabajaba en la farmacia; a finales de ese año él la siguió hasta su domicilio e intentó matarla, pero fue gracias a la ayuda de sus vecinos que no logró su cometido; 20 años después, no hubo nadie que pudiera ayudarla.



Un familiar, quien pidió guardar su nombre en el anonimato, reveló que Michael Garett fue hallado al lado de Sylvia Matthews y reveló que había llegado al lugar para ver cómo estaba la víctima y que la encontró con heridas.



Asimismo, señaló no conocían al agresor Sylvia Matthews, aunque sabían de él por lo que intentó hacer tiempo atrás.

El incidente fue calificado por la policía de D.C como delito de naturaleza doméstica.

