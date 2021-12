Detrás de su eterna sonrisa se esconde un gran dolor: Marco Antonio Regil

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Antonio Regil estuvo en el programa de YouTube: La entrevista con Yordi Rosado, con quien conversó como nunca antes. El nombre de este locutor de radio, conductor y presentador de televisión es reconocido a lo largo y ancho de habla hispana, y es reconocido además por su casi gran y eterna sonrisa. Su carisma lo define. Su caballerosidad lo caracteriza. Sin embargo, detrás de esa sonrisa se esconde una gran tristeza.

“Que ironía que cuando escucho “Marco Antonio Regil” lo recuerdo sonriendo, y aún y con toda la tristeza de lo vivido no deja de sonreír, es mucho más fuerte de lo que él cree! Es la mejor entrevista que he visto en toda mi vida, amo todas las entrevistas de Yordi pero esta es punto y aparte, mis respetos para estos dos hombres”, escribió Ingrid Silva, después de ver la conversación que éste sostuvo con Yordi Rosado. Y así muchos opinan lo mismo.

“Lloré de principio a fin”. “Lloré”. Esto dicen muchos también, y es que es casi imposible no hacerlo. Su historia es una constante de “Sí, llámame”. “Sí, ven mañana”. “Sí, como no, búscame”. Tuvo muchos sí durante los inicios de su carrera, pero ninguno fue real. Toco las puertas que todos le ofrecieron abrirle, pero que prácticamente nadie atendió. Su perceverancia, realmente, fue lo que lo llevó a gozar del cobijo del gran Raúl Velásco, quien literalmente le abrió el camino, pero esto le llegó después de mucha soledad, dudas y desolación. Pero todo esto lo cuenta con una gran sonrisa, no porque en su momento no haya dolido, sino porque después de vivirlo sólo queda reír.

Con el paso de los años Marco Antonio Regil se dio cuenta de que su vida la ha vivido en torno a su mamá. Él mismo explica que cada proyecto, cada logro, cada éxito. Todo. Lo buscó con la única meta de obtener una felicitación de su madre. Todo para hacerla sentir feliz y orgullosa. Para darle, sí, todo lo que se merecía.

Marco Antonio Regil se dio cuenta después de la muerte de su madre que él era él por y para ella. Por eso cuando la perdió, se perdió básicamente a sí mismo. Admite que el dolor de perderla lo llevó a prácticamente volverse loco. Y eso que físicamente la perdió debido al deterioro de su cuerpo, el cual fue a causa del Alzheimer, pero dicha enfermedad se llevó a su mamá mucho antes, porque en efecto ella llegó a olvidarlo. Antes de morir, eso sí, ella logró reconocerlo. Durante 15 minutos él volvió a ser el hijo de su madre a sus ojos. Ella durante 15 minutos lo reconoció.

En entrevista con Yordi Rosado admite que el dolor de haberla perdido aún no lo ha superado. Cuenta que sueña con ella. El sueño al final es siempre el mismo. Está feliz de estar con ella, en una situación tan “x” como ver Netflix, pero cuando él cae en cuenta, durante el sueño, que ella realmente está muerta, cuando por fin reconoce ese hecho y quiere hablar con ella, ésta se va. Le sonríe, pero se disuelve. Le sonríe pero se va. Siempre le sonríe. Siempre se va. Él llora porque le pide que se quede, le pide que no se vaya. Llora porque no quiere vivir sin ella.

Admite que poco a poco va retomando su vida, va encontrándose. Admite que incluso quiere casarse y ser papá. Admite que quiere ser feliz. Pero también reconoce que desde que su mamá murió una parte vital que le inyectaba ánimos y un propósito de vida, esa aún no regresa.

Yordi Rosado también lloró junto a Marco Antonio Regil.

