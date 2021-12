Marco Antonio Regil responde, al fin, por qué terminó su romance con Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como todo un caballero Marco Antonio Regil conversó con Yordi Rosado. Una entrevista que tuvo de todo, risas, lágrimas, añoranzas. Historia. Dentro de esta conversación el famoso conductor de televisión habló por primera vez de su papá. Pero uno de los temas que más acaparó la atención de la prensa fue su respuesta sobre la razón que lo llevó a terminar su relación con Adamari López.

Marco Antonio Regil aseveró que no se debió a celos. Aún cuando esta ha sido la respuesta dada por Adamari. Según él es porque simplemente no le gustaba verla besándose con otros actores. Pero no son celos, según explicó.

En sus palabras esta es la razón que lo llevó a terminar su relación con la ex de Luis Fonsi y Toni Costa: “Yo fui muy práctico y yo dije: “Si yo fuera actor y a mí me tuvieran que aguantar… hacer escenas de amor y de cama, si yo tuviera que pedir que me aguantaran eso, pues sería justo que yo lo aguantara… Desde entonces aprendí mi lección y nunca salí con actrices“.

En la actualidad Marco Antonio Regil es considerado uno de los solteros de oro de la televisión. Porque además de ser un caballero es todo un profesional.

En la conversación con Yordi contó que cuando su mamá estaba viva, pero padeciendo Alzheimer le prometió que se casaría. Sin embargo, en ese momento la promesa no la hizo en serio, él no tenía intenciones de casarse. Pero le dijo que sí, sólo con la intención de que ella se fuese feliz.

Marco Antonio asegura que sí se quiere casar. Explica que tal vez, una de las razones por las cuales no se ha casado es porque no vive en México, su país. Y es que asegura que no termina de encajar en Estados Unidos. Y aunque en 20 años se ha mantenido soltero, explicó que no está solo.

