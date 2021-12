Técnico del New York City se desnuda y hace flexiones durante alocado festejo de la MLS Cup [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una vez más, Ronny Deila demostró que es un hombre de palabra. La mejor forma de comprobarlo es que el técnico del New York City FC cumplió con la promesa de desnudarse si le daba a su equipo su primera MLS Cup.

Mientras sus dirigidos lo bañaban en cerveza, Deila procedió a quitarse la camisa, los zapatos, las medias y el pantalón, hasta quedar en ropa interior en el Providence Park. Allí hizo flexiones frente al trofeo de la MLS Cup.

Antes de disputar la final contra los Portland Timbers, el DT noruego había prometido que se quitaría la ropa si conseguía la victoria, al igual que lo hizo cuando ayudó al Strømsgodset IF a evitar el descenso en su país.

Campeones de la MLS Cup

El New York City FC ganó este sábado la MLS Cup por primera vez en sus seis años de historia, luego de imponerse en la tanda de penaltis contra los Portland Timbers.

“Hay que celebrar las victorias, y hoy fue una gran victoria”, comentó Ronny Deila tras el alocado festejo.

Ronny Deila is a man of his word. #NYCFC pic.twitter.com/LeakynVPVb— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) December 11, 2021

NYFC se convirtió en el cuarto equipo en la historia de la MLS que se consagra en su primera final. Previamente, lo hicieron Portland Timbers (2015), Seattle Sounders (2016) y Atlanta United (2018).

“Dije quizás demasiado cuando me contrataron aquí, pero no me arrepiento de eso. Fue un gran momento y lo volveré a hacer si seguimos ganando trofeos“, destacó el estratega de 46 años de edad. Every time I think I have seen everything at a soccer match, I get surprised. Like this moment after #NYCFC won #MLSCup https://t.co/Mg7TFGosPn— Michael Lewis (@Soccerwriter) December 12, 2021

