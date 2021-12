¡De la inocencia a la sensualidad! Mira la transformación de Ninel Conde que deja ver sus atributos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ninel Conde nunca para de sorprender a sus seguidores. Esta vez el bombón asesino de México, como es conocida popularmente la cantante, publicó un video en formato reel que dejó suspirando profundamente a más de uno.

Primero se le ve luciendo una chaqueta de jean sobre una camisa blanca, el cabello totalmente lacio y poco maquillaje y a los segundos aparece luciendo un pesado maquillaje color negro sobre sus ojos, el cabello ondulado, lentes de sol negros y usando un top y una pantie que deja al descubierto todos los encantos de su trabajado cuerpo.

“Esto de las transiciones me está gustando. 😜 Así es como me transformo, from inocente to sexy girl 🔥 ¿Qué opinan del cambio de look?”, escribió la mexicana en la publicación, que ya ha cosechado más de 29,431 me gustas y cientos de comentarios.

“🙌🙌🙌🙌 lets go”, le escribió el Chef James.

Hace algunos días, a Conde la acusaron de mentir sobre su rostro, pues publicó un video en el que presuntamente aparece sin filtros, pero los seguidores de las redes sociales dicen que sí tenía debido a que en las dos historias publicadas se ve un ligero cambio en la apariencia de la mexicana.

“La cara no tiene filtros pero el celular si”, “¿Sin filtro? Jajajaj” y “¿Seguro que sin filtro? fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

A pesar de las presuntas vinculaciones con el narcotráfico que fueron publicadas en “Emma y las otras señoras del narco”, el libro de Anabel Hernández, Ninel Conde no ha dejado de cautivar a su público.

Recientemente la cantante mexicana anunció que sus equipos legales se encuentran trabajando en el caso que la vincula al narcotráfico.

“Es totalmente falso y ya está en manos de mi equipo legal, de mi bufete de abogados, tanto el de México como el de aquí ya están trabajando en el tema y es todo lo que les puedo decir”, dijo en esa oportunidad.

Sigue leyendo: Dicen que Ninel Conde miente tras mostrar su cara “sin filtros”

¡Con los abogados! Ninel Conde puso a trabajar a su equipo legal tras vinculaciones con el narcotráfico

Anabel Hernández revela cómo obtuvo su información y asegura que tiene miedo