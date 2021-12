Billie Eilish: “Empecé a ver porno desde los 11 años y me destruyó el cerebro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Billie Eilish confesó en una entrevista para el programa de radio ‘The Howard Stern Show’ que comenzó a ver pornografía a los 11 años. Pero ahora lo está hablando no como un motivo de orgullo, sino como una advertencia porque, dice, estropeó su comprensión del sexo y “destruyó” su cerebro.

“Pensé que así es como aprendes a tener sexo”, dijo la artista de 19 años.



Y es que se dio cuenta de que verse expuesta a ese tipo de contenido antes, incluso de que ella misma comenzara su vida sexual, distorsionó por completo su visión del cuerpo humano.

“Como mujer, creo que el porno es una desgracia. Yo solía ver mucho porno, para ser totalmente sincera. Empecé a ver porno desde los 11 años y me destruyó el cerebro y me siento devastada por haber estado tan expuesta al porno”, expresó.

Eilish continuó lidiando con las consecuencias durante los primeros años de su juventud de acuerdo a su relato, pues cuando se volvió sexualmente activa aceptó relaciones abusivas porque pensaba que el sexo debía ser como el de los videos que había visto.

“Las primeras veces que mantuve relaciones no decía que no a cosas que no eran buenas y eso era porque pensaba que era lo que se suponía que debía gustarme” Billie Eilish

Finalmente, también reconoció cómo la industria refuerza los estándares de belleza poco realistas y lamentó:

“Me pone furiosa que a la gente le guste tanto el porno, y estoy furiosa conmigo misma por pensar que no era nada malo. Es una locura el aspecto que tienen las vaginas, por ejemplo, ¡no es real! La anatomía femenina no es así, nosotras no somos así“, concluyó Billie.

De hecho, recientemente lanzó el video de su tema “Male Fantasy”, de su disco “Happier than ever”, que en la primera estrofa de la canción se lee la descripción de una rutina que involucra pornografía:

“Sola en casa, tratando de no comer. Me distraigo con pornografía. Odio la forma en la que ella me ve. No aguanto el diálogo, ella nunca estará así de satisfecha, es una fantasía masculina. Volveré a terapia”, menciona la letra.

