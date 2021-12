Billie Eilish cayó con COVID y dice: “Creo que si no hubiera estado vacunada, podría haber muerto, porque estuve muy mal”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Billie Eilish no ha querido poner paños calientes a la hora de relatar su dura experiencia lidiando con el coronavirus. A su paso por el programa de radio de Howard Stern, en la emisora Sirius XM, la estrella del pop, de 19 años, ha asegurado con rotundidad que podría “haber muerto” a causa de la enfermedad de no haber recibido sus correspondientes dosis de la vacuna.

La intérprete ha calificado su estado físico y anímico de “miserable” durante las semanas en que estuvo batallando contra la Covid, aunque también es consciente de que su juventud ha sido un factor positivo en lo que a su proceso de recuperación se refiere. En cualquier caso, la artista californiana ha padecido un calvario que no se lo desearía a nadie, unos momentos “horribles” que todavía le hacen estremecerse al recordarlos.

“No he muerto, y no me iba a morir tampoco, pero eso no quita para que me sintiera totalmente miserable en esos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas”, ha reconocido en su conversación con el afamado entrevistador, en la que ha defendido la efectividad de las vacunas y el papel fundamental que juegan a la hora de contener los efectos de la dolencia.

“Quiero dejar esto bien claro: estoy bien debido a la vacuna. Creo que si no hubiera estado vacunada, podría haber muerto, porque estuve muy mal…Cuando digo que estaba mal, me refiero a que me sentía horrible. Pero desde un punto de vista más general, tampoco estaba tan mal, ¿sabes a lo que me refiero?”, ha explicado.

