Cuál es la mejor marca de aderezo Ranch para ensaladas de EE.UU.

Es bien sabido que los aderezos comerciales no son lo más recomendable y de hecho existen algunas versiones que pueden poner en riesgo la salud, en gran parte por su alto aporte calórico, contenido en grasas, sodio y conservadores. Por fortuna hoy en día existen alternativas saludables, que nos permiten disfrutar de nuestros aderezos favoritos. Y sin lugar a dudas el que más aman los estadounidenses es el aderezo Ranch. Su sabor es delicioso, su consistencia inmejorable y su versatilidad inmensa, miles de estadounidenses siempre lo tienen a la mano en casa ya que va de maravilla con todo tipo de alimentos. Pero al igual que con casi todos los demás alimentos y condimentos, no todas las marcas de aderezo Ranch son iguales. Para los amantes de este clásico de clásicos, esta es la lista de los 6 aderezos mejores y peores aderezos Ranch disponibles en el mercado. Su calificación se basó en los conceptos nutricionales más importantes: aporte calórico, contenido en grasas, sodio, azúcar y por supuesto en lo más importante su sabor y consistencia.

1. Original Ranch de Hidden Valley

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml): 130 calorías, 14 g de grasa (2 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 260 mg de sodio, 2 g de carbohidratos (0 g de fibra, 1 g de azúcar), 0 g de proteína

Empecemos la lista con el mejor aderezo Ranch actualmente, probablemente has escuchado muchas cosas buenas sobre el aderezo de Hidden Valley y es que en los últimos meses diversas tendencias de nutrición lo recomiendan. Se trata de una alternativa que sin lugar a dudas sobrepasa cualquier expectativa, en principio tiene la gran ventaja de ser portador de una textura cremosa increíble (que es uno de los aspectos más determinantes en un buen aderezo). Es perfecto para integrar en ensaladas, alitas, hamburguesas, emparedados ¡lo que sea! Muchos expertos lo posicionan como la mejor opción e inclusive lo han comparado con aderezos Ranch elaborados en restaurantes de alta gama. Lo mejor de todo es que su precio es de lo más accesible y su aporte en calorías, grasas y sodio es bastante equilibrado.

Aderezo Ranch Hidden Valley. /Foto: Amazon

2. Aderezo Ranch de Ken’s Steakhouse

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml): 140 calorías, 15 g de grasa (2.5 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 290 mg de sodio, 2 g de carbohidratos (0 g de fibra, 1 g de azúcar), 0 g de proteína

El segundo lugar en la lista lo ocupa este maravilloso aderezo, que brilla por su extraordinario sabor y textura sedosa. Es una de las mejores opciones precio-calidad, y su consistencia es simplemente perfecta. Lo encontrarás en todos lados, es delicioso y muy accesible a cualquier bolsillo, el mejor aliado para transformar cualquier platillo casero en una delicia gourmet.

Aderezo Ranch Ken´s. /Foto: Amazon

3. Aderezo ranch de parmesano Olive Garden

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml): 150 calorías, 16 g de grasa (2.5 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 250 mg de sodio, 1 g de carbohidratos (0 g de fibra, 1 g de azúcar), 0 g de proteína

Toda aquella propuesta de aderezo Ranch con algún toque o sabor novedosos puede ser riesgosa, finalmente su sabor clásico es emblemático. Sin embargo, esta opción de Olive Garden no solo resulta intrigante para muchos amantes del queso ¡Realmente sabe a parmesano! Entre sus grandes cualidades se destaca su sabor natural y consistencia perfecta: no es demasiado espeso en ensaladas, pero tiene cuerpo para integrarse en otro tipo de platillos (como hamburguesas y sándwiches) sin empaparlos. Sobre su valor calórico, en grasas y sodio, es bastante promedio en comparación con los demás.

Aderezo Ranch de parmesano Olive Garden./Foto: Amazon

4. Aderezo ranch clásico Kraft

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml): 110 calorías, 11 g de grasa (1.5 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 260 mg de sodio, 2 g de carbohidratos (0 g de fibra, 1 g de azúcar), 0 g de proteína

El aderezo ranch de Kraft es una opción sólida y de lo más accesible, no hay pierde lo encontrarás en cualquier lado y se destaca por ser una opción de calidad y de las más bajas en grasas y calorías. Tiene una gran textura cremosa que la hace perfecta tanto para ensaladas como para mojar. Sin embargo, para muchas personas el sabor no se posiciona como uno de los favoritos ya que puede ser un poco más dulce que otros; y le falta algo de sabor a ajo y cebolla para equilibrarlo. Aún así, para los días con pocas opciones disponibles el Ranch de Kraft es un clásico que funciona bien.

Aderezo Ranch Clásico Kraft./Foto: Amazon

5. Aderezo Ranch Wish-Bone

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml):130 calorías, 13 g de grasa (2 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 250 mg de sodio, 1 g de carbohidratos (0 g de fibra, 1 g de azúcar), 0 g de proteína

El aderezo Ranch de Wish-Bone honestamente no es tan impresionante como los primeros tres lugares de la lista, pero es una opción muy viable si estás en un apuro. Es cremoso y suave; la textura es un poco más fina que la de otras marcas, pero no es un producto aguado y sin cuerpo. Es una buena recomendación para las personas que prefieren una textura fina. De acuerdo con los expertos es una opción accesible que califican como “buena” pero no “excelente”. Dentro de las principales observaciones se dice que es demasiado dulce y carece del sabor a hierbas que hace que el Ranch sea tan delicioso e icónico.

Aderezo Ranch Wish Bone. /Foto: Amazon

6. Aderezo Ranch Newman’s Own

Valor nutricional por 2 cucharadas (30 ml): 130 calorías, 14 g de grasa (1 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 240 mg de sodio, 2 g de carbohidratos (0 g de fibra, 2 g de azúcar), 0 g de proteína

A muchos de nosotros nos encantan los productos de Newman´s Own, se distinguen por su calidad y propuesta y es por ello que muchos pensaríamos que su opción de aderezo Ranch estaría como uno de los mejores en la lista. Sin embargo, resulta que incluso Newman’s Own se equivoca a veces. La textura es demasiado fina, incluso si solo planeas consumirlo en ensaladas, por lo tanto si planeas utiilizarlo para mojar no es una opción viable. Tampoco tiene un sabor a Ranch fuerte y da la impresión que los ingredientes están algo desproporcionados: tiene demasiado vinagre y lo peor ¡cierto sabor químico! Es por ello que ocupa el último lugar de la lista.

Aderezo Ranch Newman´s Own. /Foto: Amazon



