Manelyk, el segundo lugar de La Casa de los Famosos, levantó los hilos de su tanguita y andaba sin sostén

Manelyk González es en efecto quedó en segundo lugar en el reality La Casa de los Famosos de Telemundo. Pero ella sigue siendo una reina que vive en el primer lugar de todos aquellos que la siguen fielmente en redes sociales. Y una de las razones por las cuales sus “pajaritos” la adoran es por la brutal sensualidad que presume y que no se cansa de mostrar en redes sociales. Como prueba esta ardiente fotografía que dejó en Instagram con la cual obtuvo casi medio millón de likes. Y ojo, que hasta Roberto Romano, novio de Alicia Machado, le dio “me gusta”.

Mane, como le dicen sus amigos, dejó este mensaje junto al post ardiente: “El ego: valoración excesiva de uno mismo. Puede ser lo que no te deja crecer, avanzar o brillar. Es difícil deshacerse de el pero no imposible”.

Hay que destacar que son muchas las celebridades que en la actualidad están dejando ver su lado más sensual y atrevido en las redes sociales, pero no todas estas muestras son gratamente recibidas por el público. Algunas incluso reciben insultos, burlas y ofensas. Prueba de esto la mismísima Carolina Sandoval, quien expone su cuerpo, también compartiendo mensajes importantes de motivación y amor propio, que no todos reciben con buenos ojos.

¿Por qué razón será que de Carolina “La Venenosa” Sandoval se ríen, pero a Manelyk le piden más? Sea cual sea la respuesta que des al leer esto, está claro que no es justo como muchos siguen discriminando aquella belleza que no cumple con los estandares sociales que al día de hoy, como bien dice Carolina, han logrado crear baja autoestima en muchas mujeres que no son tan delgadas como Manelyk. Y ojo, que Mane tampoco apoya este tipo de ofensa y discriminación.

Aquí se trata de mostrar que ambos mensajes son válidos y que ambas mujeres son hermosas, cada una a su manera y en su estilo. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Porque Jennifer López también se muestra y se expone como Carolina Sandoval y Mane y recibe ambos mensajes, tanto positivos como negativos, haciendo alusión a su edad. Mientras que otras como Adamari López son criticadas, porque su cuello, por ejemplo, presenta cierto tipo de “flacidez”. La vara con la que algunos miden a las celebridades en este tipo de estilo no suele ser justa. Con unas con unas su permisivos y con otras son verdaderos haters. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

