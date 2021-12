Diego Godín habló de su situación con el Cagliari: “Obviamente voy a salir”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de haber sido dejado fuera de la convocatoria del Cagliari para el partido contra la Juventud, el uruguayo Diego Godín llegó a su país para disfrutar de las fiestas navideñas, sin embargo aseguró que contará todo lo ocurrido en su actual club cuando ambos finalicen su vínculo posiblemente en enero.

El exjugador del Atlético Madrid e Inter de Milán, afirmó que para enero tendrá un nuevo equipo. “Me voy en enero. Se acabó después de muchos problemas aquí. Estoy buscando una nueva solución, en 10 días podré hablar sobre mi nuevo club”.

Godín y su compatriota Martín Cáceres, no fueron convocados para el partido de este martes contra la Juventus, esto luego de alejarlos del equipo tras la humillante derrota del pasado fin de semana ante el Udinese por 0-4, misma que provocó la molestia del director ejecutivo, quien opinó que “hay personas que no son dignas de vestir la camiseta del Cagliari”.

Ante esto, el defensor uruguayo afirmó este martes que contará “la verdad” relacionada con su inminente salida del Cagliari cuando se formalice su desvinculación del club italiano.

“En realidad no pasó nada, no puedo hablar. Me encantaría darles todos los detalles y contar todo pero como no puedo hablar hasta que no se defina la salida del club, que obviamente voy a salir”, comentó a los periodistas que lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Uruguay, este martes.

En ese sentido, aclaró que no hubo “ninguna falta de respeto ni falta de profesionalidad” de su parte o de Martín ‘Pelado’ Cáceres.

A pesar de no querés ahondar en el tema el capitán de la selección uruguaya dejó saber que la decisión radica en “temas contractuales y de la actualidad de Cagliari”.

“Ya había hecho un contrato hace un mes atrás, había renovado para hacerle un favor al club bajándome el sueldo y teniendo la posibilidad de poder salir en enero”, sentenció.

