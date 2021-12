Estadounidense Sergiño Dest está en la lista de “desechos” de Xavi Hernández en el FC Barcelona

Se acerca enero, mes en el que se abrirá el mercado de fichajes de invierno. Esta época es más esperada que nunca por el FC Barcelona, que planea una renovación del plantel, la cual va a liderar Xavi Hernández, quien semanas atrás asumió como nuevo entrenador. La lista de descartes ya existe, y el estadounidense Sergiño Dest la lidera.

❗Sergiño Dest, Yusuf Demir, Luuk de Jong, Philippe Coutinho and Samuel Umtiti are not in Xavi's plans and an exit will be sought for them in this winter market.#FCB



Via (🟢): @fansjavimiguel [as] pic.twitter.com/p0JqPSVCfI — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 21, 2021

Desde que Xavi asumió como entrenador, Dest no ha gozado de la confianza necesaria. En el partido debut (victoria), no estuvo por lesión. Luego jugó apenas cinco minutos en el empate ante el Benfica. En la segunda victoria de Xavi tampoco estuvo, de nuevo por lesión.

Desde entonces, estuvo presente en tres derrotas del club: ante el Betis por La Liga, ante el Bayern Múnich por la UEFA Champions League (fue sustituido al descanso) y ante Boca Juniors en la Maradona Cup.

En el empate ante el Osasuna no jugó: fue dejado en el banco de suplentes. Y el triunfo del fin de semana ante el Elche se lo perdió por lesión.

Claramente, Sergiño Dest no es un jugador del agrado de Xavi, quien es partidario de una clase de jugadores distinta a la de Ronald Koeman, quien utilizó al miembro de la selección de fútbol de Estados Unidos hasta en 30 partidos de La Liga durante la temporada pasada.

Según el reporte del diario AS, que menciona su nombre, así como el de cuatro jugadores más, Dest es considerado por los técnicos como un “jugador totalmente prescindible“. El rápido y habilidoso lateral estaría condicionado por sus problemas para entender el juego posicional. 🔄 (DEST): Sergiño Dest is on the market. Offers will be heard for him.



• Dest is not an essential player for Xavi and, in addition, he also has a good market due to his young age.#FCB 🇺🇸



Via (🟢): @gbsans [md] pic.twitter.com/sephd5PGOU— Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 20, 2021

El Bayern Múnich podría ser uno de los clubes interesados en pujar por el joven, quien antes de ir a Barcelona pasó por el Ajax. 🚨🚨[ @gerardromero🥇] | Bayern Munich are interested in Sergiño Dest. #fcblive #Transfers pic.twitter.com/SY7qg2nrC2— BarçaTimes (@BarcaTimes) December 20, 2021

De acuerdo a la información del diario español previamente mencionado, los otros jugadores que probablemente se vayan del FC Barcelona en invierno son Yusuf Demir, Luuk de Jong, Philippe Coutinho y Samuel Umtiti.