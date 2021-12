Mariah Carey: ‘All I Want For Christmas Is You’ establece un nuevo récord

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cada año sorprende menos que el tema navideño por excelencia de Mariah Carey, ‘All I Want For Christmas Is You’, sea reproducido hasta el cansancio en anuncios de televisión, en las casas de los más festivos y hasta en directo gracias a esas galas especiales.

Sin embargo, después de tantos años este sencillo sigue dando sorpresas, en este caso en los charts estadounidenses.

Y es que ‘All I Want For Christmas Is You’ regresó al número uno de la lista de éxitos Billboard por tercer año consecutivo.

De acuerdo con el sitio de Billboard, el tema se mantiene en la cima del Billboard Global 200, con 81.2 millones de transmisiones y 14,800 vendidas en todo el mundo en la semana de seguimiento del 10 al 16 de diciembre.

Como era de esperar, Mariah reaccionó con mucho entusiasmo a la noticia y no tardó en dejar una nota de voz para todos sus seguidores de Twitter.

A ellos quiso darles las gracias de forma especial por el apoyo continuado que le han brindado desde la década de 1990, tanto en los buenos como en los malos momentos que ha tenido su carrera.

Asimismo, en las redes sociales circula ya un video en el que aparecen sus hijos Monroe y Moroccan, así como su pareja Bryan Tanaka, despertando a la cantante para celebrar con ella semejante hito.

Hay que saber que Mariah Carey compuso y produjo el tema en todo su esplendor, junto a su antiguo colaborador Walter Afanasieff; cada uno aportó su visión.

“Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad”, contó Carey a Entertainment Weekly en 2019.

Sigue leyendo: Mariah Carey confirma que lanzará un nuevo sencillo navideño

– ¡Que tiemble Luis Miguel! Mariah Carey también convertirá su vida en una serie

– Mariah Carey responde de manera épica al bar en Texas que le prohibió reproducir su canción ‘All I Want for Christmas Is You’